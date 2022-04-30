جدول مباريات اليوم الأحد 1 مايو 2022 والقنوات الناقلة

سيكون عشاق ومحبو كرة القدم على موعد مع الإثارة حتمًا يوم الأحد 1 مايو 2022، بعدد من المباريات الممتعة على مختلف الأصعدة.

تستمر مباريات الجولة الـ 35 من الدوري الإنجليزي، وفيها يلعب إيفرتون مع تشيلسي، وتوتنهام مع ليستر سيتي، وآرسنال أمام وست هام.

أما في الدوري الإسباني يلعب إلتشي مع أوساسونا، وغرناطة مع سيلتا فيجو، ورايو فاييكانو أمام ريال سوسييداد، وبرشلونة مع ريال مايوركا.

وفي الدوري الإيطالي يلعب يوفنتوس مع فينيسيا، وميلان مع فيورنتينا، وإمبولي مع تورينو، وأودينيزي مع إنتر، وروما أمام بولونيا.

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وعربيًا تنتهي مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري، وفيها يلعب الجونة مع بيراميدز، والمصري مع المقاولون العرب، وإيسترن كومباني مع الزمالك.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 1 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 1 مايو 2022 "01-05-2022":

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القنوات الناقلة إيفرتون - تشيلسي 15:00، 16:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium توتنهام - ليستر سيتي 15:00، 16:00 السعودية beIN Sports 2 HD Premium وست هام - آرسنال 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القنوات الناقلة إلتشي - أوساسونا 14:00 مصر، 15:00 السعودية beIN Sports HD 1 غرناطة - سيلتا فيجو 16:15 مصر، 17:15 السعودية beIN Sports HD 1 رايو فاييكانو - ريال سوسييداد 18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN Sports HD 1 برشلونة - ريال مايوركا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي- الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة يوفنتوس - فينيسيا 12:30 مصر، 13:30 السعودية Lega Serie A YouTube ميلان - فيورنتينا 15:00، 16:00 السعودية Lega Serie A YouTube إمبولي - تورينو 15:00، 16:00 السعودية Lega Serie A YouTube أودينيزي - إنتر 18:00 مصر، 19:00 السعودية Lega Serie A YouTube روما - بولونيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري المصري - الجولة 17