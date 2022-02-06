جدول مباريات اليوم الإثنين 7 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

عادت من جديد الدوريات الأوروبية والعربية، بعد فترة التوقف الدولي التي استمرت لمدة أسبوعين، ونشهد يوم الإثنين 7 فبراير 2022 مواجهات على قدر من الأهمية في الدوري الإسباني والدوري الإيطالي.

البداية من إسبانيا، حيث تختتم الإثنين 7 فبراير مباريات الجولة 23 من منافسات الدوري الإسباني، حيث تقام مباراة واحدة فقط.

وفي تلك المباراة، يستضيف أتلتيك بيلباو، المنتشي بإقصاء ريال مدريد من كأس ملك إسبانيا، نظيره إسبانيول.

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أما في الدوري الإيطالي، تختتم أيضًا منافسات الجولة 24 من "سيري آ" بإقامة مباراة واحدة فقط.

تلك المباراة تجمع بين ساليرنيتانا وسبيتسيا على ملعب أريكي.

وفي وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 7 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 7 فبراير 2022 "07-2-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 23

المباراة الموعد القناة الناقلة أتلتيك بيلباو - إسبانيول 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 24

المباراة الموعد القناة الناقلة ساليرنيتانا - سبيتسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

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