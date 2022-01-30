جدول مباريات اليوم الإثنين 31 يناير 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل فترة التوقف الدولي، ومباريات المنتخبات خلال يوم الإثنين 31 يناير 2022، حيث يستمر مشوار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم قطر 2022، بإقامة مباريات في تصفيات قارة أمريكا الشمالية، كما تقام أيضًا مباريات في بطولة كأس الرابطة المصرية.

وبدأت فترة الراحة في الدوريات الأوروبية الكبرى والتي تمتد قرابة أسبوعين حيث تخوض منتخبات آسيا وأمريكا الجنوبية مباريات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وفي أمريكا الشمالية، تقام الإثنين 31 يناير 2022، ثلاث مباريات في الجولة 10 من منافسات المرحلة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر.

المباراة الأبرز بطبيعة الحال ستكون مواجهة يحل فيها منتخب كوستاريكا ضيفًا على المكسيك.

جدول مباريات ومجموعات كأس الرابطة المصري 2021

كما تقام كذلك ثلاث مباريات ضمن الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الرابطة المصرية، أبرزها مواجهة المقاولون العرب ضد سموحة.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 31 يناير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الأحد 31 يناير 2022 "31-1-2022"

تصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة إلى كأس العالم - الجولة 10

المباراة الموعد القناة الناقلة المكسيك - كوستاريكا 01:00 مصر، 02:00 السعودية غير مذاعة عربيًا بنما - جامايكا 01:05 مصر، 02:05 السعودية غير مذاعة عربيًا هندوراس - السلفادور 02:05 مصر، 03:05 السعودية غير مذاعة عربيًا

كأس الرابطة المصرية - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة فيوتشر - الاتحاد 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports الإسماعيلي - الجونة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports المقاولون العرب - سموحة 17:00 مصر، 18:00 السعودية OnTime Sports

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