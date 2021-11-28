جدول مباريات اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة
أحمد الغنام
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بعد أيام من الإثارة والتشويق في الدوريات الأوروبية والعربية المختلفة، يأتي يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، ليكون هادئًا للغاية.
ولن نشهد في يوم الإثنين 29 نوفمبر 2021، الكثير من المباريات، حيث تختتم فيه فقط مباريات الجولة 15 من منافسات بطولة الدوري الإسباني.
وتقام الإثنين مباراة واحدة في الدوري الإسباني، يحل فيها إلتشي ضيفًا على ملعب أوساسونا.
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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات اليوم الإثنين 29 نوفمبر 2021 "29-11-2021"
الدوري الإسباني - الجولة 15
المباراة
الموعد
القناة الناقلة
أوساسونا - إلتشي
22:00 مصر، 23:00 السعودية
beIN Sports 1 HD