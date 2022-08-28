جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تهدأ اليوم وتيرة المباريات في الدوريات الأوروبية، وهو ما اعتاد عليه جمهور كرة القدم يوم الإثنين خلال الموسم.

تُختتم اليوم مباريات الجولة الثالثة في الدوري الإسباني، ويواجه قادش أتلتيك بيلباو وفالنسيا أتلتيكو مدريد.

وعربيًا، تنطلق مباريات الجولة 34 والأخيرة من الدوري المصري الممتاز، وسنكون على موعد مع مباراة واحدة تجمع بين فيوتشر ومصر المقاصة.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 29 أغسطس 2022 "29-08-2022"

الدوري الإسباني - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - أتلتيك بيلباو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports HD 1 فالنسيا - أتلتيكو مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري المصري - الجولة 34