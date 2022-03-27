جدول مباريات اليوم الإثنين 28 مارس 2022 والقنوات الناقلة

نعيش في الوقت الحالي الفترة غير المحببة لعشاق كرة القدم في العالم، وهي فترة التوقف الدولي التي تقتصر فيها المباريات على المنتخبات.

التوقف الدولي في مارس الحالي قد يكون مختلفًا قليلاً، حيث تتنافس فيه المنتخبات في المراحل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022.

تستمر اليوم مباريات تصفيات المونديال في أمريكا الشمالية، وسنكون على موعد مع مباراتين، الأولى ستجمع بين الولايات المتحدة وبنما والثانية بين الهندوراس والمكسيك.

ورغم التوقف الدولي، سنكون على موعد اليوم مع مباراة كأس مصر، عندما يلاقي بيراميدز لافيينا في دور الـ32.

كما سيقام اليوم نهائي كأس Ooredoo القطرية، والذي سيجمع بين الوكرة والسيلية.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 أمريكا الجنوبية والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 28 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 28 مارس"28-3-2022" والقنوات الناقلة

تصفيات أمريكا الشمالية لكأس العالم - الجولة 13

المباراة الموعد الولايات المتحدة - بنما 01:00 مصر، 02:00 السعودية الهندوراس - المكسيك 01:05 مصر، 02:05 السعودية

كأس Ooredoo القطرية - النهائي

المباراة الموعد القنوات الناقلة الوكرة - السيلية 18:30 قطر، 19:30 الإمارات beIN Sports HD 1

كأس مصر - دور 32