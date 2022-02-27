جدول مباريات اليوم الإثنين 28 فبراير 2022 والقنوات الناقلة

لا تتوقف إثارة كرة القدم كل يوم، ونشهد يوم الإثنين 28 فبراير 2022 العديد من المواجهات القوية، في البطولات الأوروبية والعربية المختلفة.

البداية من مصر، حيث تتواصل يوم الإثنين 28 فبراير مباريات الجولة 11 من منافسات الدوري المصري الممتاز بإقامة مباراتين.

المباراة الأبرز بطبيعة الحال هي المواجهة التي ستجمع بين الاتحاد السكندري وطلائع الجيش.

وبالانتقال إلى أوروبا، تختتم الإثنين مباريات الجولة 26 من منافسات الدوري الإسباني، بديربي أندلسي يجمع بين غرناطة وقادش.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تختتم الإثنين أيضًا مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي، بلقاء وحيد، يستضيف فيه أتالانتا نظيره سامبدوريا.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 28 فبراير 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 28 فبراير 2022 "28-2-2022"

الدوري المصري - الجولة 11

المباراة الموعد القناة الناقلة إيسترن كومباني - سيراميكا كليوباترا 15:00 مصر، 16:00 السعودية OnTime Sports الاتحاد - طلائع الجيش 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

الدوري الإسباني - الجولة 26

المباراة الموعد القناة الناقلة غرناطة - قادش 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - سامبدوريا 21:50 مصر، 22:50 السعودية Lega Serie A YouTube

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