جدول مباريات اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم كل يوم، ويوم الإثنين 25 أبريل 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من دوري أبطال آسيا، حيث تتواصل الإثنين مباريات دور المجموعات لمنطقة شرق القارة، إذ يلعب يوكاهاما مع سيدني، وهوانج مع جيونبك، وتشيانجراي أمام فيسل كوبي.

وعلى مستوى البطولات الأوروبية، يلعب كريستال بالاس مع ليدز يونايتد في الجولة الـ 34 من الدوري الإنجليزي.

وفي إيطاليا، تختتم منافسات الجولة 34 من "سيري آ"، بمباراة ساسوولو أمام يوفنتوس.

وبالعودة عربيًا من جديد، تنطلق الإثنين مباريات الجولة 16 من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-22 بإقامة ثلاث مباريات، وهم غزل المحلة مع فاركو، وسموحة مع مصر المقاصة، وفيوتشر يستضيف الجونة.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 25 أبريل 2022 "25-04-2022"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة يوكوهاما - سيدني 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC HD هوانج - جيونبك 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC HD تشيانجراي - فيسيل كوبي 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - ليدز يونايتد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة ساسوولو - يوفنتوس 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري المصري - الجولة 16

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - فاركو 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports سموحة - مصر المقاصة 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports فيوتشر - الجونة 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم