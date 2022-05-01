جدول مباريات اليوم الإثنين 2 مايو 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم كل يوم، ويوم الإثنين 2 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في الدوريات الأوروبية الكبرى.

البداية من الدوري الإنجليزي، حيث تختتم منافسات الجولة 35 من البطولة بمواجهة يستضيف فيها مانشستر يونايتد نظيره برينتفورد.

أما في إسبانيا، فتختتم منافسات الجولة 34 من "لا ليجا" بلقاء مثير، يحل فيها ريال بيتيس ضيفًا على خيتافي.

ومن إسبانيا إلى إيطاليا، حيث تختتم أيضًا منافسات الجولة 35 بمباراة واحدة، يستضيف فيها أتالانتا نظيره ساليرنيتانا.

وأخيرًا في ألمانيا، حيث تختتم منافسات الجولة 32 من "بوندسليجا" بمباراتين، أبرزهما مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ أمام لايبزيج.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 2 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 2 مايو 2022 "02-05-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - برينتفورد 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 34

المباراة الموعد القناة الناقلة خيتافي - ريال بيتيس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 35

المباراة الموعد القناة الناقلة أتالانتا - ساليرنيتانا 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري الألماني - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة بوروسيا مونشنجلادباخ - لايبزيج 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا باير ليفركوزن - آينتراخت فرانكفورت 20:30 مصر، 21:30 السعودية غير مذاعة عربيًا

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