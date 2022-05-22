جدول مباريات اليوم الإثنين 23 مايو 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الإثنين 23 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات العربية.

ومع نهاية الدوريات في أوروبا، فإن الأنظار ستكون مركزة على البطولات العربية، التي لا تزال منافساتها مستمرة حتى الآن.

البداية من الدوري السعودي للمحترفين، حيث تتواصل منافسات الجولة 27 من منافسات موسم 2021-22، ونشهد إقامة مباراتين يوم الإثنين.

المباراة الأبرز بطبيعة الحال ستكون مواجهة "الكلاسيكو" التي ستجمع بين الاتحاد والهلال على ملعب "الجوهرة المشعة"، وستكون مؤثرة في مصير اللقب.

وبالانتقال إلى مصر، تتواصل الإثنين مباريات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري، وتقام مباراة واحدة فقط تجمع بين فاركو والجونة.

الدوري السعودي 2022: كل شيء عن دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 23 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 23 مايو 2022 "23-05-2022"

الدوري السعودي - الجولة 27

المباراة الموعد القناة الناقلة الفيحاء - ضمك 19:20 السعودية، 18:20 مصر SSC الاتحاد - الهلال 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة 20

المباراة الموعد القناة الناقلة فاركو - الجونة 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم