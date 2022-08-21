جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم، مع استمرار منافسات موسم 2022-23 في عدد من البطولات الأوروبية الكبرى، وعلى رأسها الدوري الإنجليزي الممتاز، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي.

وسنكون يوم الإثنين 22 أغسطس 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة، في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية ستكون من الدوري الإنجليزي، حيث تختتم الإثنين منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي بمباراة من العيار الثقيل، تجمع بين مانشستر يونايتد وليفربول، على ملعب "أولد ترافورد".

ومن إنجلترا إلى إسبانيا، حيث تختتم الإثنين أيضًا الجولة الثانية في موسم 2022-23 من الدوري الإسباني، بإقامة مباراتين، تجمع الأولى بين إلتشي وألميريا، فيما يحل خيتافي ضيفًا على جيرونا في المباراة الثانية.

أما في إيطاليا، تختتم كذلك الجولة الثانية من منافسات الموسم الجديد في الدوري الإيطالي بإقامة مباراتين، حيث يستضيف روما نظيره كريمونيزي، فيما يحل يوفنتوس ضيفًا على سامبدوريا.

أما على المستوى العربي، فتتواصل الإثنين مباريات الجولة 31 من منافسات موسم 2021-22 في الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة بيراميدز الوصيف أمام فيوتشر.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 22 أغسطس 2022 "22-08-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة الثالثة

المباراة الموعد القناة الناقلة مانشستر يونايتد - ليفربول 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة الثانية

المباراة الموعد القناة الناقلة إلتشي - ألميريا 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 جيرونا - خيتافي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1

الدوري الإيطالي - الجولة الثانية

المباراة الموعد الناقلة روما - كريمونيزي 18:30 مصر، 19:30 السعودية AD SPORTS Premium 1 / Starz Play App سامبدوريا - يوفنتوس 20:45 مصر، 21:45 السعودية AD SPORTS Premium 1 / Starz Play App

الدوري المصري - الجولة 31

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - مصر للمقاصة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports 3 سيراميكا كليوباترا - طلائع الجيش 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports 2 فيوتشر - بيراميدز 20:00 مصر، 21:00 السعودية OnTime Sports 1

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