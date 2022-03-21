جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم حاضرة كل يوم، رغم تراجعها بداية من يوم الثلاثاء 22 مارس 2022، بسبب دخول فترة التوقف الدولي.

ومع عدم إقامة مباريات على الصعيد الأوروبي في الدوريات الكبرى حاليًا، فإن التركيز سيكون عربيًا.

وتتواصل الثلاثاء مباريات الجولة 29 من منافسات دوري الدرجة الأولى السعودي، وتقام فيه أربع مباريات.

المباراة الأولى تجمع بين العين والساحل، فيما يحل الخلود ضيفًا على العروبة.

المباراة الثالثة ستكون بين أحد والجيل، فيما تختتم مباريات الثلاثاء في دوري الدرجة الأولى السعودي بمواجهة تجمع بين النهضة ونجران

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 22 مارس 2022 "22-03-2022"

دوري الدرجة الأولى السعودي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة العين - الساحل 16:15 السعودية، 15:15 مصر الرياضية السعودية العروبة - الخلود 16:20 السعودية، 15:20 مصر الرياضية السعودية أحد - الجيل 16:30 السعودية، 15:30 مصر الرياضية السعودية النهضة - نجران 18:30 السعودية، 17:30 مصر الرياضية السعودية

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