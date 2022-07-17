جدول مباريات اليوم الإثنين 18 يوليو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 18 يوليو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

نعيش هذه الأيام الفترة غير المحببة لجمهور كرة القدم، وهي فترة نهاية الدوريات الأوروبية ومعظم العربية، وتوقف الساحرة المستديرة عن الدوران.

لكن، ورغم انتهاء الموسم، سنكون يوم الإثنين 18 يوليو 2022 على موعد مع ثلاث مباريات في بطولة عربية واحدة، وهي الدوري المصري.

وتقام الإثنين ثلاث مباريات في ختام الجولة 25 من منافسات موسم 2021-22 من الدوري المصري الممتاز.

المباراة الأولى، يستضيف فيها فريق مصر للمقاصة نظيره إنبي في مباراة قوية للغاية، أما المباراة الثانية فتجمع بين فاركو وإيسترن كومباني.

آخر مباريات الجولة 25 من الدوري المصري ستكون مواجهة جماهيرية، تجمع بين الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي على استاد برج العرب.

جدول مباريات الدوري المصري 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 18 يوليو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 يوليو 2022 "18-07-2022"

الدوري المصري

المباراة الموعد القناة الناقلة مصر للمقاصة - إنبي 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports فاركو - إيسترن كومباني 18:30 مصر، 19:30 السعودية OnTime Sports الاتحاد - المصري 21:00 مصر، 22:00 السعودية OnTime Sports

اضغط هنا لمطالعة الجدول الكامل لمباريات اليوم