جدول مباريات اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 والقنوات الناقلة

تتواصل إثارة ومتعة كرة القدم كل يوم، ويوم الإثنين 18 أبريل 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والقارية.

البداية من دوري أبطال آسيا، حيث تتواصل الإثنين مباريات دور المجموعات لمنطقتي شرق وغرب القارة، حيث تقام 12 مباراة مرتقبة.

أبرز المباريات لمنطقة شرق آسيا ستكون جوانجزو ضد كاواساكي فرونتال، أما لمنطقة الغرب ستكون مواجهة عربية خالصة بين الشباب السعودي والقوة الجوية العراقي.

وعلى مستوى البطولات الأوروبية، تختتم الإثنين منافسات الجولة 32 من منافسات الدوري الإسباني، بمباراة يحل يستضيف فيها برشلونة نظيره قادش.

وفي إيطاليا، تختتم منافسات الجولة 33 من "سيري آ"، بإقامة مباراتين، من بينهما القمة التي ستجمع بين نابولي وروما على ملعب "دييجو مارادونا".

وبالعودة عربيًا من جديد، تنطلق الإثنين مباريات الجولة 15 من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-22 بإقامة ثلاث مباريات، أبرزها مواجهة مصر المقاصة ضد غزل المحلة.

جدول مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 18 أبريل 2022 "18-04-2022"

دوري أبطال آسيا - دور المجموعات

المباراة الموعد القناة الناقلة جوانجزو إيفرجراند - كاواساكي فرونتال 12:00 السعودية، 11:00 مصر beIN Sports AFC HD دايجو - ليون سيتي سايلورس 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC HD جيونام دراجونز - بانكوك جلاس باثوم يونايتد 14:00 السعودية، 13:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD أوراوا ريد دياموندز - شاندونج ليونينج 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC HD ميلبورن سيتي - يونايتد سيتي 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC 1 HD أولسان - جوهور دارول تاكزيم 17:00 السعودية، 16:00 مصر beIN Sports AFC 2 HD مومباي سيتي - الجزيرة 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD باختاكور - الدحيل 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC HD أهال - فولاد 20:15 السعودية، 19:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD الشباب - القوة الجوية 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 1 HD شباب الأهلي - الغرافة 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC HD ساباهان - التعاون 23:15 السعودية، 22:15 مصر beIN Sports AFC 2 HD

الدوري الإسباني - الجولة 32

المباراة الموعد القناة الناقلة برشلونة - قادش 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 33

المباراة الموعد القناة الناقلة نابولي - روما 19:00 مصر، 20:00 السعودية Lega Serie A YouTube أتالانتا - هيلاس فيرونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري المصري - الجولة 15

المباراة الموعد القناة الناقلة مصر المقاصة - غزل المحلة 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports فاركو - المقاولون العرب 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports إيسترن كومباني - الإسماعيلي 21:30 مصر، 22:30 السعودية ONTime Sports

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