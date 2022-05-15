جدول مباريات اليوم الإثنين 16 مايو 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم لا تتوقف، ويوم الإثنين 16 مايو 2022 نحن على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بالعديد من المباريات المثيرة في البطولات الأوروبية والعربية.

البداية من الدوري الإنجليزي، حيث تتواصل على مدار الأسبوع مباريات الجولة 37 من منافسات المسابقة.

وتقام مساء الإثنين مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي، حيث يحل آرسنال ضيفًا على نيوكاسل يونايتد، وعينه على الفوز من أجل مواصلة الصراع على مقعد في المربع الذهبي.

ومن إنجلترا إلى إيطاليا، حيث تستمر الإثنين مباريات الجولة 37 من منافسات "سيري آ" بإقامة مباراتين.

المباراة الأبرز بطبيعة الحال ستكون القمة التي ستجمع بين يوفنتوس ولاتسيو على ملعب "أليانز ستاديوم".

أما على المستوى العربي، تتواصل الإثنين مباريات الجولة 19 من منافسات الدوري المصري لموسم 2021-22 بإقامة مباراتين، أبرزهما مواجهة سموحة أمام المصري.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 16 مايو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 16 مايو 2022 "16-05-2022"

الدوري الإنجليزي - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة نيوكاسل - آرسنال 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 37

المباراة الموعد القناة الناقلة سامبدوريا - فيورنتينا 18:30 مصر، 19:30 السعودية Lega Serie A YouTube يوفنتوس - لاتسيو 20:45 مصر، 21:45 السعودية Lega Serie A YouTube

الدوري المصري - الجولة 19

المباراة الموعد القناة الناقلة غزل المحلة - إيسترن كومباني 18:30 مصر، 19:30 السعودية ONTime Sports سموحة - المصري 21:00 مصر، 22:00 السعودية ONTime Sports

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