جدول مباريات اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة

تستمر اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 فترة التوقف الدولي للشهر الجاري، حيث نشهد على مدار اليوم عددًا من المباريات الهامة، تحديدًا في قارتي أوروبا وإفريقيا، تحديدًا في التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، قطر 2022.

ونشهد في تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال قطر عددًا من المباريات الهامة، حيث سيكون منتخب إيطاليا أمام اختبار صعب حين يحل ضيفًا على ايرلندا الشمالية، وهدفه تحقيق الفوز إذا ما أراد الحفاظ على حظوظ التأهل إلى المونديال.

منتخب إنجلترا هو الآخر يتعرف على مصيره يوم الإثنين، وذلك حين يواجه سان مارينو في اختبار سهل.

وفي تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى المونديال أيضًا، تقام أربع مباريات، أبرزها مواجهة السودان أمام غينيا بيساو.

جدول مباريات تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 15 نوفمبر 2021 "15-11-2021"

تصفيات كأس العالم - إفريقيا المباراة الموعد القناة الناقلة كينيا - رواندا 15:00 مصر، 16:00 السعودية FIFATV - YouTube ناميبيا - توجو 15:00 مصر، 16:00 السعودية LIBYA 218 غينيا بيساو - السودان 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV - YouTube النيجر - جيبوتي 18:00 مصر، 19:00 السعودية FIFATV - YouTube