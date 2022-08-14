جدول مباريات اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022 في الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والفرنسي وأهم البطولات في العالم والقنوات الناقلة

تستمر المتعة مع بداية موسم 2022-23، إذ يشهد يوم الإثنين نهاية مباريات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، والجولة الأولى من الدوري الإسباني والإيطالي ، وكذلك العديد من البطولات الأوروبية.

في الدوري الإنجليزي يلعب ليفربول مع كريستال بالاس في نهاية مباريات الجولة الثانية على ملعب آنفيلد.

وتنتهي مباريات الجولة الأولى من الدوري الإسباني، وفيها يلعب أتلتيك بيلباو مع ريال مايوركا، وخيتافي مع أتلتيكو مدريد، وريال بيتيس مع إلتشي.

كذلك تنتهي مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي، وفيها يلعب هيلاس فيرونا مع نابولي، ويوفنتوس أمام ساسوولو

أما في العالم العربي، يلعب الزمالك أمام الإسماعيلي في دور الـ 16 من كأس مصر، في كلاسيكو الكرة المصرية.

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وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات اليوم الإثنين 15 أغسطس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم 15 أغسطس"15-8-2022" والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي - الجولة 2

المباراة الموعد القنوات الناقلة ليفربول - كريستال بالاس 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإسباني - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة أتلتيك بيلباو - ريال مايوركا 17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN Sports HD 1 خيتافي - أتلتيكو مدريد 19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN Sports HD 1 ريال بيتيس - إلتشي 21:30 مصر، 22:30 السعودية beIN Sports HD 1

الدوري الإيطالي - الجولة 1

المباراة الموعد القنوات الناقلة هيلاس فيرونا - نابولي 18:30 مصر، 19:30 السعودية Starz Play App يوفنتوس - ساوسوولو 20:45 مصر، 21:45 السعودية Starz Play App

كأس مصر - دور الـ 16