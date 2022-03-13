جدول مباريات اليوم الإثنين 14 مارس 2022 والقنوات الناقلة

إثارة كرة القدم كل يوم مستمرة ولا تتوقف، ورغم أننا لن نشهد الكثير من المباريات يوم الإثنين 14 مارس 2022، إلا أنها مباريات تعد بالقوة والإثارة.

البداية من الدوري الإسباني، حيث يختتم ريال مدريد منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإسباني، وذلك حين يحل ضيفًا على ريال مايوركا.

ومن إسبانيا إلى إنجلترا، حيث تختتم مباريات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، بمباراة واحدة يحل فيها مانشستر سيتي ضيفًا على كريستال بالاس.

وأخيرًا، في الدوري الإيطالي، حيث تختتم مباريات الجولة 29 من "سيري آ" بلقاء يستضيف فيه لاتسيو نظيره فينيزيا.

جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2021-22، والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 14 مارس 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 14 مارس 2022 "14-03-2022"

الدوري الإسباني - الجولة 28

المباراة الموعد القناة الناقلة ريال مايوركا - ريال مدريد 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإنجليزي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة كريستال بالاس - مانشستر سيتي 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

الدوري الإيطالي - الجولة 29

المباراة الموعد القناة الناقلة لاتسيو - فينيزيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Lega Serie A YouTube

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