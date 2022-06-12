جدول مباريات اليوم الإثنين 13 يونيو 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 13 يونيو 2022 في البطولات الأوروبية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، فإننا ندخل مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، والتي تشهد عددًا هائلًا من المباريات الخاصة بالمنتخبات.

ويوم الإثنين 13 يونيو 2022، سنكون على موعد مع عدد من المواجهات القوية، بداية من مباريات في النسخة الثالثة من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام عدد من المباريات مساء الإثنين في دوري الأمم الأوروبية، وعلى رأسها المواجهة التي ستجمع بين فرنسا وكرواتيا على ملعب "دو فرانس" في باريس.

وتقام مساء الإثنين أيضًا مباراة حاسمة في التأهل إلى بطولة كأس العالم 2022، تجمع بين أستراليا وبيرو، في الملحق العالمي المؤهل إلى مونديال قطر

أما على المستوى العربي، يخوض نادي الزمالك مواجهة صعبة في دور الـ32 من بطولة كأس مصر أمام نادي الداخلية.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 يونيو 2022 "13-06-2022"

دوري الأمم الأوروبية

المباراة الموعد القناة الناقلة كازاخستان - سلوفاكيا 16:00 مصر، 17:00 السعودية غير مذاعة عربيًا أذربيجان - بيلاروسيا 18:00 مصر، 19:00 السعودية غير مذاعة عربيًا فرنسا - كرواتيا 20:45 مصر، 21:45 السعودية غير مذاعة عربيًا

الملحق المؤهل إلى كأس العالم 2022

المباراة الموعد القناة الناقلة أستراليا - بيرو 20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN Sports 1 HD Premium

كأس مصر