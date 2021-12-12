جدول مباريات اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

بعد أيام شهدت إثارة ومتعة متواصلين، سيكون يوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 هادئًا إلى حد كبير، حيث لن يشهد مباريات كثيرة، سواء في الدوريات الأوروبية الكبرى، أو الدوريات العربية.

البداية ستكون من الدوري الإسباني، حيث تختتم منافسات الجولة 17 من المسابقة بمواجهة أندلسية خالصة، يحل فيها غرناطة ضيفًا على قادش.

أما في الدوري الإيطالي، تختتم مباريات الجولة 17 بمباراة يستضيف فيها روما فريق سبيتسيا.

ومساء الإثنين أيضًا، تقام مباراة مؤجلة من الجولة السادسة، يحل فيها مصر المقاصة ضيفًا على المصري البورسعيدي.

جدول مباريات كأس العرب 2021 القنوات الناقلة والمجموعات

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 13 ديسمبر 2021 "13-12-2021"

الدوري الإسباني - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة قادش - غرناطة 22:00 مصر، 23:00 السعودية beIN Sports HD 3

الدوري الإيطالي - الجولة 17

المباراة الموعد القناة الناقلة روما - سبيتسيا 21:45 مصر، 22:45 السعودية Serie A Youtube

الدوري المصري - الجولة السادسة

المباراة الموعد القناة الناقلة المصري البورسعيدي - مصر المقاصة 17:30 مصر، 18:30 السعودية OnTime Sports

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