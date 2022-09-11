جدول مباريات اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 في البطولات والدوريات الأوروبية والعربية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

تهدأ وتيرة المباريات اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 كعادة يوم الإثنين في كل الأسبوع، حيث تنتهي معظم المباريات القوية تمهيدًا لبداية جولة دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

تختتم اليوم الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وستقام مباراة واحدة ستجمع بين ألميريا وأوساسونا.

وفي الدوري الإيطالي، تنتهي فعاليات الأسبوع السادس بمباراة تجمع بين إيمبولي وروما.

جدول مباريات الدوري الإسباني 2022-23، القنوات الناقلة والترتيب

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 12 سبتمبر 2022 "12-09-2022"

الدوري الإسباني - الجولة الخامسة

المباراة الموعد القناة الناقلة ألميريا - أوساسونا 21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN Sports 1 HD

الدوري الإيطالي - الجولة السادسة