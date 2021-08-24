جدول مباريات اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة
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Goal - Shahid
تستمر الإثارة في المتعة في كرة القدم سواء على الصعيد العربي أو العالمي في يوم جديد.
الدوري السعودي يشهد مباريات قوية بين الرائد والحزم وكذلك الأهلي وضنك.
أما الدوري المصري فيطل علينا بمباراتي غزل المحلة والمقاولون، وكذلك مصر المقاصة وبيراميدز.
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على الصعيد الأوروبي هناك آخر مباريات المحلق المؤهل لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا وأبرزها قمة شاختار وموناكو.
دعونا نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأربعاء 25 أغسطس 2021 والقنوات الناقلة.ؤ
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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 25 أغسطس "25-8-2021":
|الدوري السعودي - الجولة 3
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|الرائد - الحزم
|19:05 السعودية، 18:05مصر
|شاهد VIP
|الأهلي - ضمك
|20:45 السعودية، 19:45 مصر
|شاهد VIP
|الدوري المصري - الجولة 33
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|غزل المحلة - المقاولون
|19:00 مصر، 20:00 السعودية
|ON Time Sports HD
|مصر المقاصة - بيراميدز
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|ON Time Sports HD
|دوري أبطال أوروبا - ملحق دور المجموعات
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المباراة
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الموعد
|القناة الناقلة
|بروندبي - ريد بول سالزبورج
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports Premium HD 3
|دينامو زغرب - شيريف تيراسبول
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports Premium HD 2
|شاختار دونيتسك - موناكو
|21:00 مصر، 22:00 السعودية
|beIN Sports Premium HD 1
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