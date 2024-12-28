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أحمد جمال

جدول مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين

القنوات الناقلةالدوري الإنجليزي الممتازالدوري الإيطاليوست هام v ليفربولوست هامليفربولالدوري المصري الممتازليستر سيتي v مانشستر سيتيليستر سيتيمانشستر سيتيتوتنهام هوتسبير v وولفرهامبتونتوتنهام هوتسبيروولفرهامبتونالزمالك v الاتحادالزمالكالاتحادميلان v روماميلانروما

تعرف على جدول مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة والمعلقين والمباريات العربية..

يستعرض معكم "جول | Goal" لقاءات هذا اليوم الذي سنتابع فيه مباريات قوية في المسابقات المختلفة، في كبرى البطولات الأوروبية والعالمية.

ونسرد لكم مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 حيث نتابع الجولة 19 من الدوري الإنجليزي، والتي يفتتحها مانشستر سيتي أمام ليستر سيتي، بينما يلتقي ليفربول بفريق وست هام، كما تستمر لقاءات الدوري المصري، حيث ينتظرنا لقاء من العيار الثقيل بين الزمالك والاتحاد في الجولة السابعة، بالاضافة إلى لقاءات الدوري الإيطالي، والتي أبرزها المواجهة المرتقبه بين ميلان وروما.

وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 والقنوات الناقلة.

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كيف تشاهد البث المباشر لمباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024؟

إذا كانت المباراة التي ترغب في مشاهدتها مذاعة عبر شبكة قنوات beIN Sports. يمكنك مشاهدة البث المباشر من خلال الاشتراك في تطبيق TOD TV وذلك على مستوى الدوري الإنجليزي، ودوري البطولة الإنجليزية.

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جدول مباريات اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024 "29-12-2024"

الدوري الإنجليزي - الجولة 19

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
ليستر سيتي - مانشستر سيتي16:30 مصر، 17:30 السعوديةbeIN Sports 1محمد بركات
توتنهام - وولفرهامبتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 2عامر الخوذيري
إيفرتون - نوتنجهام فورست17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 3نوفل باشي
كريستال بالاس - ساوثامبتون17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 4جواد بدة
فولهام - بورنموث17:00 مصر، 18:00 السعوديةbeIN Sports 5أحمد فؤاد
وست هام - ليفربول19:15 مصر، 20:15 السعوديةbeIN Sports 1حفيظ دراجي

الدوري الإيطالي - الجولة 18

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
أودينيزي - تورينو13:30 مصر، 14:30 السعوديةAD Sports Premium 1حازم عبد السلام
نابولي - فينيسا16:00 مصر، 17:00 السعوديةAD Sports Premium 1عصام عبده
يوفنتوس - فيورنتينا19:00 مصر، 20:00 السعوديةAD Sports Premium 1بلال علام
ميلان - روما21:45 مصر، 22:45 السعوديةAD Sports Premium 1فارس عوض

الدوري المصري - الجولة 7

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
حرس الحدود - طلائع الجيش17:00 مصر، 18:00 السعوديةOnTime Sports 2محمد الغياتي
الزمالك - الاتحاد20:00 مصر، 21:00 السعوديةOnTime Sports 1مؤمن حسن
وليد الفقي

دوري البطولة الإنجليزية - الجولة 24

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالتعليق
شيفيلد يونايتد - وست بروميتش14:30 مصر، 15:30 السعوديةbeIN Sports 2محمد فوزي
ستوك سيتي - سندرلاند19:00 مصر، 20:00 السعوديةbeIN Sports 6باسم الزير
ديربي كاونتي - ليدز يونايتد19:45 مصر، 20:45 السعوديةbeIN Sports 2مصطفى العلوان
ميدلزبره - بيرنلي22:00 مصر، 23:00 السعوديةbeIN Sports 2محمد المبروكي

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