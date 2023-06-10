جدول مباريات اليوم الأحد 11 يونيو 2023 والقنوات الناقلة

يستعرض معكم Goal النسخة العربية مباريات هذا اليوم الكروي الممتع، حيث سنتابع سويًا يومًا مليئًا بالمتعة والإثارة على الرغم من اقتصار اليوم على مباراة واحدة وبطولة واحدة، ولكنها من أحب وأغلى البطولات في القارة السمراء.
ونبدأ وننتهي بحديثنا عن مباريات اليوم الأحد 11 يونيو 2023 عن نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي المصري والوداد المغربي، لنتابع الفصل الأخير من رواية بدأت في القاهرة بمباراة الذهاب الذي انتصر فيها المارد الأحمر بهدفين دون رد، لتظل الأمور مُعلقه لمباراة العودة في مركب محمد الخامس.
لنرى هل بالفعل الحاضر امتداد للماضي ويُتوج الفريق الودادي بالبطولة الثالثة في تاريخه على حساب القلعة الحمراء، أم زعيم القارة الأفريقية وصاحب العشرة ألقاب له رأي آخر يؤكد به أن الماضي ما هو إلا ماض، وأن المستقبل لا يعيد نفسه دائمًا.
جدول مباريات اليوم الأحد 11 يونيو 2023 "11-6-2023"
دوري أبطال أفريقيا - النهائي (مباراة الإياب)
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الوداد- الأهلي
|22:00 مصر والسعودية
|beIN Sports HD 4