يدخل الهلال منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027، رافعًا شعار الحفاظ على اللقب، بينما كان تفوقه الوحيد الموسم الماضي في هذه البطولة.
الهلال يدخل البطولة تحت قيادة فنية للإيطالي سيموني إنزاجي الذي تولى مهمة الفريق في صيف 2025، ويطمع في استعادة هيبة الزعيم داخل السعودية من خلال حصد بطولات دوري روشن وكأس الملك والسور السعودي.
ورغم التنافس الشرس بين الكبار على لقب دوري روشن السعودي، تظل مسابقة الكأس ذات أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، حيث يتصارع الجميع للفوز بها وخصوصًا أنها تشهد الكثير من المفاجآت على مدار تاريخها.
ويستهل الهلال مشواره في البطولة من دور الـ32 بمواجهة الرائد في السابع عشر من أغسطس 2026، على أن تحدد القرعة في كل دور مشواره بالبطولة حال نجح في الفوز.
ونستعرض لكم، في هذا التقرير، جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.
نظام كأس الملك السعودي 2026-2027
تلعب مباريات كأس الملك السعودي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، اعتبارًا من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.
علمًا بأنه تجرى قرعة جديدة عقب كل دور لتحديد المتنافسين.
مواعيد مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027
|المرحلة
|التاريخ
|دور الـ32
|16 - 19 أغسطس/أوت 2026
|دور الـ16
|19 - 20 أكتوبر/تشرين أول 2026
|ربع النهائي
|22 - 23 فبراير/شباط 2025
|نصف النهائي
|4 - 5 مايو/أيار 2026
|النهائي
|لم يحدد بعد
ما القنوات الناقلة لكأس الملك السعودي 2026-2027؟
تمتلك شبكة "ثمانية" حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى موسم 2030-2031.
وبالنسبة لمن يرغب في مشاهد المباريات عبر الإنترنت، فيمكن الاستعانة بتطبيق ثمانية.
وإن كنت خارج ترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.
جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027
|الدور
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|32
|الرائد - الهلال
|الإثنين 17 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات
|-
|استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)
سجل الهلال في كأس الملك السعودي عبر التاريخ
|النادي
|عدد مرات الفوز
|سنوات التتويج
|عدد مرات الوصافة
|سنوات الوصافة
|الهلال
|10
|1980, 1982, 1984, 1989, 2015, 2017, 2019–20, 2022–23, 2023–24, 2025–26
|8
|1963، 1968، 1976، 1981، 1985، 1987، 2010، 2022