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أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة
كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

يدخل الهلال منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027، رافعًا شعار الحفاظ على اللقب، بينما كان تفوقه الوحيد الموسم الماضي في هذه البطولة.

الهلال يدخل البطولة تحت قيادة فنية للإيطالي سيموني إنزاجي الذي تولى مهمة الفريق في صيف 2025، ويطمع في استعادة هيبة الزعيم داخل السعودية من خلال حصد بطولات دوري روشن وكأس الملك والسور السعودي.

ورغم التنافس الشرس بين الكبار على لقب دوري روشن السعودي، تظل مسابقة الكأس ذات أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، حيث يتصارع الجميع للفوز بها وخصوصًا أنها تشهد الكثير من المفاجآت على مدار تاريخها.

ويستهل الهلال مشواره في البطولة من دور الـ32 بمواجهة الرائد في السابع عشر من أغسطس 2026، على أن تحدد القرعة في كل دور مشواره بالبطولة حال نجح في الفوز.

ونستعرض لكم، في هذا التقرير، جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

دوري روشن السعودي
الهلال crest
الهلال
الهلال
الفيصلي crest
الفيصلي
الفيصلي

نظام كأس الملك السعودي 2026-2027

تلعب مباريات كأس الملك السعودي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، اعتبارًا من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.

علمًا بأنه تجرى قرعة جديدة عقب كل دور لتحديد المتنافسين.

مواعيد مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027

المرحلةالتاريخ
دور الـ3216 - 19 أغسطس/أوت 2026
دور الـ1619 - 20 أكتوبر/تشرين أول 2026
ربع النهائي22 - 23 فبراير/شباط 2025
نصف النهائي4 - 5 مايو/أيار 2026
النهائيلم يحدد بعد

ما القنوات الناقلة لكأس الملك السعودي 2026-2027؟

تمتلك شبكة "ثمانية" حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى موسم 2030-2031.

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهد المباريات عبر الإنترنت، فيمكن الاستعانة بتطبيق ثمانية.

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جدول مباريات الهلال في كأس الملك السعودي 2026-2027

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
32الرائد - الهلالالإثنين 17 أغسطس 2026
21:00 السعودية، 22:00 الإمارات		-استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (بريدة)

سجل الهلال في كأس الملك السعودي عبر التاريخ

الناديعدد مرات الفوزسنوات التتويجعدد مرات الوصافةسنوات الوصافة
الهلال101980, 1982, 1984, 1989, 2015, 2017, 2019–20, 2022–23, 2023–24, 2025–2681963، 1968، 1976، 1981، 1985، 1987، 2010، 2022
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