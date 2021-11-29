جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2021 والقنوات الناقلة

يشارك نادي الهلال للمرة الثانية في كأس العالم للأندية بعد أن وصل لنسخة 2019 وحصل على المركز الرابع.

الهلال انتصر في ربع النهائي على الترجي التونسي بهدف نظيف ثم خسر من فلامنجو 3-1 في نصف النهائي وفي لقاء المركز الثالث تعادل مع مونتيري 2-2 قبل أن يخسر بركلات الترجيح.

اأوقعت قرعة كأس العالم للأندية 2021 الهلال في مواجهة الفائز من المباراة الافتتاحية بين الجزيرة وأوكلاند سيتي وفي حال تغلبه عليه سوف يواجه تشيلسي في نصف النهائي.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2021 وما هي القنوات الناقلة؟

ما هو موعد بطولة كأس العالم للأندية 2021؟ وما هي الفرق المشاركة؟

جدول مباريات الهلال في كأس العالم للأندية 2021

كما سبق الذكر ستكون بداية الهلال بمواجهة الفائز من المباراة الافتتاحية بين الجزيرة وأوكلاند سيتي

الدور المباراة الموعد الملعب ربع النهائي الهلال - (الجزيرة أوكلاند سيتي) فبراير 2021 لم يحدد بعد



ما هي القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2021؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق إذاعة مباريات كأس العالم للأندية حصريًا في الشرق الأوسط، وستكون قبلة المشاهد العربي إذا ما أراد متابعة المونديال العالمي.

لكن، إذا لم تتمكن من مشاهدة مباريات الأهلي عبر المجموعة القطرية، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي تقدمها النسخة العربية من جول لمتابعيها من المحيط للخليج.