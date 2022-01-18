جدول مباريات الهلال في دوري أبطال آسيا 2022

أجرى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022 خلال حفل افتراضي يوم الإثنين 17 يناير 2022.

وأسفرت القرعة عن مواجهات قوية، ويبدأ نادي الهلال حملة الدفاع عن لقبه من المجموعة الأولى التي تضم إلى جانبه الريان القطري، ونادي استقلال الطاجيكي، والفائز من مباراة الشارقة والزوراء.

ويعد الهلال أكثر الفرق تتويجًا بلقب دوري أبطال آسيا، بعد أن نجح في الانفراد بالرقم القياسي من حيث عدد مرات التتويج في النسخة الماضية، رافعًا رصيده إلى أربعة ألقاب.

الهلال تمكن في النسخة الماضية من التتويج بعد الفوز على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية بهدفين دون رد.

وفي هذا التقرير يُقدم لكم جول النسخة العربية كل ما تريدون معرفته عن مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2022 .

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2022 والقنوات الناقلة

جدول مباريات الهلال في دور مجموعات دوري أبطال آسيا 2022

بحسب نظام بطولة دوري أبطال آسيا الذي بدأ العمل به في النسخة الماضية، ستقام مباريات كل مجموعة في دولة واحدة بنظام الدورة المجمعة، ولم يتم بعد تحديد البلد الذي سيستضيف مباريات المجموعة الأولى.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الهلال - الفائز من الملحق الخميس أو الجمعة 7 و8 أبريل 2022 الريان - الهلال الأحد أو الإثنين 10 و11 أبريل 2022 الهلال - استقلال الخميس أو الجمعة 14 و15 أبريل 2022 استقلال - الهلال الأحد أو الإثنين 18 و19 أبريل 2022 الفائز من الملحق - الهلال الجمعة أو السبت 22 و23 أبريل 2022، الهلال - الريان الثلاثاء أو الأربعاء 26 و27 أبريل 2022

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تم إطلاقها مع بداية الموسم الجديد لإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق الحساب الرسمي للاتحاد الآسيوي عبر تويتر.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2022 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

ترتيب مجموعة الهلال في دوري أبطال آسيا 2022