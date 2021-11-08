نسخة جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية من كأس الملك، أقيمت قرعتها يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 في العاصمة الرياض.

ودع نادي النصر كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي من الدور نصف النهائي، وذلك على حساب الفيصلي الذي فاز على التعاون في النهائي وحصد كأسه الأول في التاريخ.

بداية العالمي المتعثرة للموسم الجديد في الدوري السعودي تعني ضرورة القتال في كأس الملك، فيبدو أن أمله ضعيف في الفوز بالدوري وعليه التمسك بالفوز بالكأس حتى لا يخرج خالي الوفاض.

وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات النصر في كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.

جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة

ما هو نظام كأس الملك 2022؟

كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.

سيشارك في البطولة هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط، وسيبدأ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16.

ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟

القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.

يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

جدول مباريات النصر في كأس الملك 2022

سيبدأ النصر مشواره بمواجهة صعبة ضد الاتفاق، وفي حالة تخطيه سيلتقي بالهلال إذا فاز على الرائد.

سيكون العالمي أمام منافس صعب في نصف النهائي في حالة وصوله لنصف النهائي، حيث سيواجه الشباب أو الأهلي، وحتى لو ودعا سيواجه ضمك أو الفيصلي بعد إقصاء أحدهما لأحد الكبيرين أو كليهما.