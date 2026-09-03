جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. والقنوات الناقلة

يستعد النصر السعودي لبدء النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، على أمل إضافة لقب جديد إلى سجل ألقابه القارية.

النصر هو حامل لقب دوري روشن السعودي، وفي موسم قد يكون الأخير لكريستيانو رونالدو يرغب في التتويج باللقب القاري الأول له مع العالمي.

وكان النصر قريبًا من تحقيق بطولة دوري أبطال آسيا 2 الموسم الماضي، لكن خسر النهائي لصالح جامبا أوساكا.

ونستعرض لكم في هذا التقرير جدول مباريات وترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، القنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباريات النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

من الممكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية.

كما أنّ البطولة منقولة عبر قنوات الكأس الفضائية.

كيف تشاهد مباريات النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباريات النصر عبر الإنترنت بالبث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

جدول مباريات النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - مرحلة الدوري

المباراة الموعد النتيجة الملعب العين - النصر الثلاثاء 15 سبتمبر 2026

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات هزاع بن زايد النصر - نيفتشي الإثنين 12 أكتوبر 2026

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات الأول بارك النصر - الوصل الإثنين 26 أكتوبر 2026

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات الأول بارك باختاكور - النصر الإثنين 2 نوفمبر 2026

17:45 السعودية، 18:45 الإمارات ملعب باختاكور النصر - السد الثلاثاء 24 نوفمبر 2026

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات الأول بارك الغرافة - النصر الثلاثاء 8 ديسمبر 2026

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات ملعب ثاني بن جاسم النصر - الشمال الإثنين 8 فبراير 2027

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات الأول بارك شباب الأهلي - النصر الإثنين 15 فبراير 2027

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات راشد

جدول ترتيب النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027