يترقب عشاق كرة القدم في القارة السمراء المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 لقارة إفريقيا، والتي أجريت قرعتها في 22 يناير 2022.

تأهل 10 منتخبات للمرحلة الأخيرة من التصفيات، وسيشارك منهم في كأس العالم 2022 5 منتخبات فقط.

وبعد إجراء القرعة، نتعرف على جدول مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا والقنوات الناقلة.

ترتيب تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا، جدول المباريات والقنوات الناقلة

ما هو موعد المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم إفريقيا؟

لم يعلن الاتحاد الإفريقي رسميًا بعد عن مواعيد إقامة المرحلة الأخيرة من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

لكن ستقام مباريات الذهاب والإياب خلال التوقف الدولي في مارس 2022، حيث سيكون أول توقف دولي بعد بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام في الكاميرون.

ما هي القنوات الناقلة للمرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا؟

لم تحصل قناة واحدة على حقوق إذاعة مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 عن قارة إفريقيا، لكن ستجد المباريات على قناتين.

الأولى هي قنوات SSC السعودية التي نقلت مباريات مجموعات تصفيات إفريقيا، باستثناء مباريات منتخب مصر التي حصلت على حقوقها قنوات أون تايم سبورت.

يمكنك أيضًا مشاهدة المباريات عن طريق خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل جميع الكواليس فور حدوثها، كذلك عبر شاهد.

جدول مباريات المرحلة الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 إفريقيا