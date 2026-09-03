جدول مباريات القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. والقنوات الناقلة

يستعد القادسية السعودي لبدء النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، على أمل إضافة لقب جديد إلى سجل ألقابه القارية.

القادسية قدّم موسمًا مميزًا أوصله إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ويحاول استغلال الفرصة لتحقيق بطولة مثالية.

ونستعرض لكم في هذا التقرير جدول مباريات وترتيب مجموعة القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، القنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباريات القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

من الممكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية.

كما أنّ البطولة منقولة عبر قنوات الكأس الفضائية.

كيف تشاهد مباريات القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباريات القادسية عبر الإنترنت بالبث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

جدول مباريات القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - مرحلة الدوري

المباراة الموعد النتيجة الملعب القادسية - الوصل الإثنين 14 سبتمبر 2026

21:15 السعودية، 22:15 الإمارات الأمير محمد بن فهد باختاكور - القادسية الإثنين 12 أكتوبر 2026

16:45 السعودية، 17:45 الإمارات ملعب باختاكور القادسية - السد الإثنين 26 أكتوبر 2026

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات الأمير محمد بن فهد الغرافة - القادسية الإثنين 2 نوفمبر 2026

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات ملعب ثاني بن جاسم شباب الأهلي - القادسية الثلاثاء 24 نوفمبر 2026

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات راشد القادسية - الشمال الإثنين 7 ديسمبر 2026

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات الأمير محمد بن فهد العين - القادسية الإثنين 8 فبراير 2027

20:00 السعودية، 21:00 الإمارات هزاع بن زايد القادسية - نيفتشي الإثنين 15 فبراير 2027

22:15 السعودية، 23:15 الإمارات الأمير محمد بن فهد

جدول ترتيب القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027