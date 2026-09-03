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مصعب صلاح

ترجمه

جدول مباريات القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027.. والقنوات الناقلة

القادسية
دوري أبطال آسيا النخبة
القادسية ضد الوصل
الوصل
باختاكور ضد القادسية
باختاكور
القادسية ضد السد
السد
الغرافة ضد القادسية
الغرافة
شباب أهلي دبي ضد القادسية
شباب أهلي دبي
القادسية ضد الشمال
الشمال
العين ضد القادسية
العين
القادسية ضد نيفتشي
نيفتشي
المملكة العربية السعودية
قطر
الإمارات العربية المتحدة
أوزبكستان

تعرف على جدول مباريات وترتيب مجموعة القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027...

يستعد القادسية السعودي لبدء النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، على أمل إضافة لقب جديد إلى سجل ألقابه القارية.

القادسية قدّم موسمًا مميزًا أوصله إلى دوري أبطال آسيا للنخبة، ويحاول استغلال الفرصة لتحقيق بطولة مثالية.

ونستعرض لكم في هذا التقرير جدول مباريات وترتيب مجموعة القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027، القنوات الناقلة.

ما القنوات الناقلة لمباريات القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027؟

من الممكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا النخبة 2026-2027 في الشرق الأوسط، إذ تمتلك قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية.

كما أنّ البطولة منقولة عبر قنوات الكأس الفضائية.

كيف تشاهد مباريات القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 عبر الإنترنت؟

لهواة البث المباشر، يمكن متابعة مباريات القادسية عبر الإنترنت بالبث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

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جدول مباريات القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027 - مرحلة الدوري

المباراةالموعدالنتيجةالملعب
القادسية - الوصلالإثنين 14 سبتمبر 2026
21:15 السعودية، 22:15 الإمارات		 الأمير محمد بن فهد
باختاكور - القادسيةالإثنين 12 أكتوبر 2026
16:45 السعودية، 17:45 الإمارات		 ملعب باختاكور
القادسية - السدالإثنين 26 أكتوبر 2026
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		  الأمير محمد بن فهد
الغرافة - القادسيةالإثنين 2 نوفمبر 2026
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		  ملعب ثاني بن جاسم
شباب الأهلي - القادسيةالثلاثاء 24 نوفمبر 2026
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		 راشد
القادسية - الشمالالإثنين 7 ديسمبر 2026
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		  الأمير محمد بن فهد
العين - القادسيةالإثنين 8 فبراير 2027
20:00 السعودية، 21:00 الإمارات		 هزاع بن زايد
القادسية - نيفتشيالإثنين 15 فبراير 2027
22:15 السعودية، 23:15 الإمارات		  الأمير محمد بن فهد

جدول ترتيب القادسية في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026-2027

المركزالفريقالمبارياتالأهدافالنقاط
لعبفازتعادلخسرلهعليهالفارق
1الأهلي00000000
2العين00000000
3الغرافة00000000
4الهلال00000000
5الاتحاد00000000
6النصر00000000
7القادسية00000000
8القوة الجوية00000000
9السد00000000
10الشمال00000000
11الوصل00000000
12استقلال00000000
13باختاكور00000000
14نيفتشي00000000
15شباب الأهلي00000000
16تراكتور00000000
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