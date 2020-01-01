جدول مباريات الدوري السعودي الجولة 25، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 25 من الدوري السعودي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

جولة جديدة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تنطلق بدايةً من الجمعة 14 أغسطس 2020 ميلاديًا، الموافق 24 ذو الحجة 1441 هجريًا، من المتوقع أن تشهد الإثارة المعتادة للبطولة صاحبة الشعبية الكبيرة في المنطقة العربية.

البداية ستكون بمباراة الفتح وأبها، ثم يلتقي الشباب مع الفيحاء، كما يلتقي الحزم مع الرائد وفي ختام اليوم الأول تأتي مباراة هامة جدًا وهي الاتحاد أمام الاتفاق، مباراة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للعميد بسبب صراع الهبوط.

اليوم الثاني من الجولة سيُفتتح بمباراة الهلال أمام العدالة، بينما يلتقي النصر مع الوحدة بقيادة مدرب الأصفر السابق، كارينيو، ويلتقي ضمك مع التعاون والأهلي مع الفيصلي.

المزيد من الفرق

لا يزال الهلال على القمة بفارق 9 نقاط عن العالمي، فيما يشتد الصراع على المركز الثالث بين الأهلي والوحدة والفيصلي، وفي الهبوط الصراع على أشده بين أكثر من 5 فرق يأتي في مقدمتهم العميد.

الآن نتعرف على مباريات الجولة 25 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات الدوري السعودي بعد الكورونا والقنوات الناقلة

جدول مباريات الدوري السعودي - الجولة 25:

المباراة الموعد النتيجة / القنوات الناقلة الملعب الفتح - أبها الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

18:55 السعودية، 17:55 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الفيحاء - الشباب الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

19:10 السعودية، 18:10 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية الرائد - الحزم الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:15 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الاتحاد - الاتفاق الجمعة 14 أغسطس 2020،

24 ذو الحجة 1441،

20:50 السعودية، 19:50 مصر الرياضية السعودية الجوهرة المشعة العدالة - الهلال السبت 15 أغسطس 2020،

25 ذو الحجة 1441،

18:55 السعودية، 17:55 مصر الرياضية السعودية مدينة الأمير عبد الله بن جلوي الرياضية الفيصلي - الأهلي السبت 15 أغسطس 2020،

25 ذو الحجة 1441،

19:10 السعودية، 18:10 مصر الرياضية السعودية مدينة المجمعة الرياضية التعاون - ضمك السبت 15 أغسطس 2020،

25 ذو الحجة 1441،

19:15 السعودية، 18:15 مصر الرياضية السعودية مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز النصر - الوحدة السبت 15 أغسطس 2020،

25 ذو الحجة 1441،

20:50 السعودية، 19:50 مصر الرياضية السعودية الملك فهد

ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

القنوات الرياضية السعودية هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي .

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .

أبرز الغائبين عن الجولة 25 في الدوري السعودي:

للإصابة للإيقاف ويلفريد بوني - الاتحاد لا يوجد سعد بقير - أبها لا يوجد مهدي تاهرات - أبها لا يوجد مهند عسيري - الأهلي لا يوجد حسين المقهوي - الأهلي لا يوجد جوزيف دي سوزا - الأهلي لا يوجد

جدول ترتيب الدوري السعودي: