مواعيد مباريات الجولة 31 من الدوري الإيطالي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 31 من الدوري الإيطالي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

يعتبر الدوري الإيطالي من أهم دوريات كره القدم في العالم وأكثرها جماهيرية، حيث يضم مجموعة من أشهر أندية ولاعبي العالم.

بعد العودة القوية لمنافسات الكالتشيو يترقب عشاق الأندية الإيطالية المختلفة مباريات فرقهم المفضلة، ومازالت المنافسة على البطولة قائمة حتى الآن ولم تحسم بعد.

تبدأ الجوله 31 من الدوري الايطالي يوم الثلاثاء 7 يوليو 2020، وتشهد مجموعة من المباريات القوية، حيث يواجه متصدر الدوري يوفنتوس منافس قوي وغريم تقليدي، هو ميلان المنافس القوي على مراكز الدوري الأوروبي والطامح للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

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ويواجه لاتسيو صاحب المركز الثاني بفارق 7 نقاط عن البيانكونيري، والذي خسر من الروسونيري في الجولة السابقة، نادي ليتشي صاحب المركز 18، وسيكون على النسور العودة وانتظار مفاجأة تحدث في السان سيرو بخسارة السيدة العجوز.

سيواجه فيورنتينا كالياري في مباراة تحصيل حاصل للفريقين، حيث أنهما ضمنا التواجد في المنطقة الدافئة، كما سيقابل نابولي المنافس على الدوري الأوروبي جنوى الذي يسعى للهروب من المنطقة الخطرة.

يلتقي أتالانتا القوي هذا الموسم والذي ضمن بشكل كبير المشاركة في دوري أبطال أوروبا سامبدوريا المتواجد في وسط جدول ترتيب الدوري الإيطالي، فيما سيواجه بولونيا ساسوولو، وروما بارما وتورينو بريشيا، أما إنتر صاحب المركز الثالث فسيقابل هيلاس فيرونا في آخر مباريات الجولة.

يتوقع الجميع أن تكون هذه الجولة من الجولات الحاسمة في بطولة الدوري الإيطالي ، لذلك يسعى يوفنتوس للفوز والحفاظ على فارق النقاط بينه وبين غريمه لاتسيو الذي يأتي خلفه.

جدول مباريات الدوري الإيطالي - الجولة 31

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب ليتشي - لاتسيو الثلاثاء 7 يوليو 2020،

16 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 فيا ديل ماري ميلان - يوفنتوس الثلاثاء 7 يوليو 2020،

16 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 1 سان سيرو فيورنتينا - كالياري الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 6 أرتيمو فرانكي جنوى - نابولي الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 لويجي فيراريس أتالانتا - سامبدوريا الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 7 استاد جيويس بولونيا - ساسوولو الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 6 ريناتو دالارا روما - بارما الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 أوليمبيكو تورينو - بريشيا الأربعاء 8 يوليو 2020،

17 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 8 أوليمبيكو جراندي تورينو سبال - أودينيزي الخميس 9 يوليو 2020،

18 ذو القعدة 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية beIN SPORTS HD 4 باولو ماتزا هيلاس فيرونا - الإنتر الخميس 9 يوليو 2020،

18 ذو القعدة 1441،

21:45 مصر، 22:45 السعودية beIN SPORTS HD 4 مارك أنطونيو

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإيطالي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص القنوات كما هو موضح في الجدول أعلاه.

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 31 من الدوري الإيطالي 2020.

أبرز الغائبين عن الجولة 31 في الدوري الإيطالي:

للإصابة للإيقاف دافيد أوسبينا - نابولي ماتايس دي ليخت - يوفنتوس ليو دوارتي - ميلان دييجو ديمه - نابولي ميريح ديميريل - يوفنتوس خاليدو كوليبالي - نابولي سامي خضيرة - يوفنتوس باولو ديبالا - يوفنتوس فيرناندو يورينتي - نابولي بانايوتيس تاكتسيديس - ليتشي ماتيا دي شيليو - يوفنتوس جيرمان بيسيلا - فيورنتينا كيفين مالكويه - نابولي أندريا كاربوني - كالياري ألان - نابولي روبيرتو سوريانو - بولونيا ستيفانو سينسي - إنتر فيليب دجوريتشيتش - ساسوولو نيكولو باريلا - إنتر أرماندو إيتسو - تورينو دانييلي بازيلي - تورينو تياجو تشونيك - سبال سيناد لوليتش - لاتسيو كين سيما - أودينيزي آدم ماروشيتش - لاتسيو أليساندرو باستوني - إنتر خواكين كوريا - لاتسيو دانيلو دامبروزيو - إنتر راؤول مورو - لاتسيو لا يوجد ماتيو موساكيو - ميلان لا يوجد سامو كاستييخو - ميلان لا يوجد فيكتور موسيس - إنتر لا يوجد

ترتيب الدوري الإيطالي: