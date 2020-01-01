مواعيد مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي، القنوات الناقلة والترتيب

تعرف على كل ما يخص الجولة 33 من الدوري الإنجليزي 2020، مواعيد المباريات، الغيابات، الترتيب، وما هي القنوات الناقلة للمباريات المرتقبة؟

حسم ليفربول الدوري الإنجليزي منذ حوالي أسبوع، لكن هذا لا يعني أن منافسات البطولة قد انتهت، بل هي مستمرة بنفس القوة والشغف لكن دون منافسة على المركز الأول الذي حسمه الريدز.

تبدأ الجوله 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت الموافق 4 يوليو 2020، والبداية ستكون بمواجهة بين نورويتش صاحب المركز الأخير، وبرايتون صاحب المركز 15 الذي سيدخل المباراة ,امله الابتعاد عن المنطقة الخطرة.

يواجه ليستر سيتي صاحب المركز الثالث كريستال بالاس الذي ضمن البقاء في المنطقة الدافئة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي ، كما سيواجه آرسنال وولفرهامبتون بأمل المشاركة في المسابقات الأوروبية لكلا الفريقين، ويواجه تشيلسي صاحب المركز الرابع والمنافس على مقعد بدوري أبطال أوروبا واتفورد المتواجد في المركز 17.

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يواجه شيفيلد يونايتد السابع وبيرنلي العاشر، ويستضيف نيوكاسل صاحب المركز 13 وست هام صاحب المركز 16، أما البطل ليفربول فسيقابل في هذه الجولة أستون فيلا صاحب المركز 18، كما سيواجه مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني ساوثامبتون صاحب المركز 14، وأخيرًا سيواجه توتنهام إيفرتون.

جدول مباريات الدوري الإنجليزي - الجولة 33

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نورويتش سيتي - برايتون السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

13:30 مصر، 14:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 كارو رود ليستر سيتي - كريستال بالاس السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 5 كينج باور مانشستر يونايتد - بورنموث السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 أولد ترافورد وولفرهامبتون - آرسنال السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

18:30 مصر، 19:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد مولينيو تشيلسي - واتفورد السبت 4 يوليو 2020،

13 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 ستامفورد بريدج بيرنلي - شيفيلد يونايتد الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

13:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 تيرف مور نيوكاسل - وست هام الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

15:15 مصر، 16:15 السعودية beIN SPORTS HD 2 سانت جيمس بارك ليفربول - أستون فيلا الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

17:30 مصر، 18:30 السعودية beIN SPORTS HD 2 آنفيلد ساوثامبتون - مانشستر سيتي الأحد 5 يوليو 2020،

14 ذو القعدة 1441،

20:00 مصر، 21:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 سانت ماري توتنهام - إيفرتون الإثنين 6 يوليو 2020،

15 ذو القعدة 1441،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS HD 2 استاد توتنهام

ما هي القنوات الناقلة للدوري الإنجليزي؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

قنوات بي إن سبورت هي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط، وسيتم تخصيص القنوات كما هو موضح في الجدول أعلاه.

لكن، يمكنك متابعة أهم المباريات عبر خدمة البث المباشر من موقع جول، والتي ستنقل لك جميع مجريات وأحداث أهم مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أبرز الغائبين عن الجولة 33 في الدوري الإنجليزي:

للإصابة للإيقاف كالوم تشامبرس - آرسنال كالوم ويلسون - بورنموث بيرند لينو - آرسنال لا يوجد جابرييل مارتينيلي - آرسنال لا يوجد بابلو ماري - آرسنال لا يوجد فيكايو توموري - تشيلسي لا يوجد ماتيو كوفاتشيتش - تشيلسي لا يوجد دانييل أمارتي - ليستر سيتي لا يوجد ريكاردو بيريرا - ليستر سيتي لا يوجد جويل ماتيب - ليفربول لا يوجد ديان لوفرين - ليفربول لا يوجد سيرخيو أجويرو - مانشستر سيتي لا يوجد أكسيل توانزيبي - مانشستر يونايتد لا يوجد فيل جونز - مانشستر يونايتد لا يوجد

ترتيب الدوري الإنجليزي: