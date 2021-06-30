جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة والترتيب
سوف تنطلق النسخة 91 من الدوري الإسباني يوم الجمعة 13 أغسطس 2021 على أن ينتهي الموسم في مايو المقبل.
أتلتيكو مدريد نجح في خطف لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد سقوط ريال مدريد وكذلك برشلونة، إذ أنهى الأخير في المركز الثالث للمرة الأولى منذ موسم 2007-2008.
وتحاول الكتيبة الكتالونية بناء فريق قوي قادر على استعادة الليجا بعد خسارة البطولة في آخر موسمين، بينما في ريال مدريد تأثر الفريق برحيل المدرب زين الدين زيدان لكنّه تعاقد مع المخضرم كارلو أنشيلوتي.
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وأعلن الاتحاد الإسباني يوم 30 يونيو 2021، قرعة الدوري الإسباني لموسم 2021-2022.
وفي هذا التقرير سنتعرف على جدول مباريات الدوري الإسباني 2021-2022، القنوات الناقلة والترتيب.
الدوري الإسباني 2021-21 .. تحديد موعد الكلاسيكو وديربي مدريد
المحتوى:
جدول ترتيب الدوري الإسباني 2021
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|ديبورتيفو ألافيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|أتلتيك بيلباو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|أتلتيكو مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|برشلونة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|قادش
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|6
|سيلتا فيجو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|7
|إلتشي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|إسبانيول
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|خيتافي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|10
|غرناطة
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|ليفانتي
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|12
|ريال مايوركا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|13
|أوساسونا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|رايو فاييكانو
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|15
|ريال بيتيس
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|16
|ريال مدريد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|17
|ريال سوسييداد
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|18
|إشبيلية
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|19
|فالنسيا
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|فياريال
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
ما هي القنوات الناقلة للدوري الإسباني؟
تنقل بطولة الدوري الإسباني بصورة حصرية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وقد خصصت القناة رقم 1 لنقل مباريات الليجا بصورة أساسية.
أما إذا لم تتمكن من متابعة المباريات عبر التلفاز فيمكنك متابعتها من خلال البث المباشر الكتابي الذي يقدمه موقع جول، والذي ينطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.
جدول مباريات الدوري الإسباني - الجولة الأولى
|
المباراة
|
الموعد
|النتيجة
|
الملعب
|ديبورتيفو ألافيس - ريال مدريد
|الأحد 15أغسطس 2021
|-
|مينديزوروزا
|برشلونة - ريال سوسييداد
|الأحد 15أغسطس 2021
|-
|كامب نو
|سيلتا فيجو - أتلتيكو مدريد
|الأحد 15أغسطس 2021
|-
|بالايدوس
|قادش - ليفانتي
|الأحد 15أغسطس 2021
|-
|رامون دي كارانزا
|أوساسونا - إسبانيول
|الأحد 15أغسطس 2021
|-
|ملعب آل سادار
|إشبيلية - رايو فاييكانو
|الأحد 15أغسطس 2021
|-
|رامون سانشيز بزخوان
|مايوركا - ريال بيتيس
|الأحد 15أغسطس 2021
|-
|إيبيروستار
|فالنسيا - خيتافي
|الأحد 15أغسطس 2021
|-
|ميستايا
|فياريال - غرناطة
|الأحد 15أغسطس 2021
|-
|لا سيراميكا
|إلتشي - أتلتيك بيلباو
|الأحد 15أغسطس 2021
|-
|مانويل مارتينيز فاليرو