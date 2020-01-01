جدول مباريات الدحيل في دوري أبطال آسيا 2020 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباريات الدحيل في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، وما هي القنوات الناقلة؟ وما هو ترتيب مجموعة الأحمر في البطولة؟

يدخل نادي الدحيل بطولة دوري أبطال آسيا بغرض وحيد وهو المنافسة على اللقب حيثُ يظهر ذلك من خلال تدعيمات الإدارة القوية خلال الموسم الحالي، الفريق نجح في تقديم بطولة قوية خلال الموسم الماضي لكنه لم ينجح في الوصول إلى الأدوار النهائية.

وتشعر جماهير الفريق بكثير من الثقة بعد المستوى المتميز الذي ظهر عليه اللاعبون خلال مباريات الدوري القطري الذي يتصدره الدحيل بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي الريان

يُذكر أن الفريق القطري افتتح مشواره في البطولة بمواجهة فريق برسبوليس الإيراني.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على جدول مباريات الدحيل في دوري أبطال آسيا وترتيب مجموعته.

جدول مباريات الدحيل في دوري أبطال آسيا 2020

قرعة دور المجموعات من دوري أبطال آسيا أسفرت عن وقوع دحيل في مجموعة تضم برسبوليس الإيراني والتعاون السعودي بالإضافة إلى الشارقة الإماراتي، وانطلقت منافسات المجموعة مساء الثلاثاء الموافق 11 فبراير 2020 ميلاديًا، الموافق 17 جمادى الآخر 1441 هجريًا.

فاز الأحمر في أولى مبارياته التي كانت ضد الأحمر الإيراني بهدفين نظيفين، فانطلق لقمة المجموعة بفارق الأهداف عن سكري القصيم الذي فاز على الملك، ثم فاز نادي التعاون على الكبير القطري في الجولة الثانية وأصبح في الصدارة.

توقفت بطولة دوري أبطال آسيا في فبراير الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، وبعد غياب عادت في سبتمبر الجاري.

المباراة الموعد النتيجة الدور الدحيل - برسبوليس الثلاثاء 11 فبراير 2020،

16 جمادى الآخر 1441 0-2 المجموعات التعاون - الدحيل الثلاثاء 18 فبراير 2020،

23 جمادى الآخر 1441، 0-2 المجموعات الدحيل - الشارقة الثلاثاء 15 سبتمبر 2020،

27 محرم 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات المجموعات الشارقة - الدحيل الجمعة 18 سبتمبر 2020،

1 صفر 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات المجموعات بيرسبوليس - الدحيل الإثنين 21 سبتمبر 2020،

4 صفر 1442،

18:00 قطر، 19:00 الإمارات المجموعات الدحيل - التعاون الخميس 24 سبتمبر 2020،

7 صفر 1442،

21:00 قطر، 22:00 الإمارات المجموعات

ما هي القنوات الناقلة لمباريات دوري أبطال آسيا؟

ينقل دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية ، وعادةً ما تخصص مجموعة من قنواتها لنقل جميع المباريات.

إذا لم تكن مشتركًا في هذه المجموعة القطرية، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في البطولة الآسيوية من خلال خدمة البث المباشر.

ترتيب الدحيل في دوري أبطال آسيا 2020