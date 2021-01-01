جدول مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة

تعرف على مواعيد ونتائج مباريات الجولة الرابعة من دور مجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا 2021، وما هي القنوات الناقلة والملاعب المستضيفة للمباريات؟

تتواصل متعة عشاق كرة القدم في القارة الصفراء مع انطلاق الجولة الثالثة من دور المجموعات دوري أبطال آسيا 2021.

مجموعات قوية في دوري الأبطال الآسيوية هذا العام كما هي العادة، ففي المجموعة الأولى يتنافس الهلال السعودي أحد أكثر الأندية فوزًا بالبطولة رفقة شباب الأهلي دبي ونادي استقلول الطاجيكي ونادي أجمك الأوزبكي الذي أقصى الغرافة في الملحق.

يتنافس في المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2021 الشارقة وتراكتور وباختاكور والقوة الجوية العراقي، فيما يتواجد في المجموعة الثالثة الدحيل والأهلي السعودي واستقلال الإيراني والشرطة العراقي.

أوقعت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 السد والنصر والوحدات وفولاد في المجموعة الرابعة، أما آخر مجموعات الغرب فيتواجد بها برسيوليس والريان وجوا الهندي والوحدة الإماراتي.

مجموعات دوري أبطال آسيا 2021، جدول المباريات والقنوات الناقلة

تغير نظام دوري أبطال آسيا هذا الموسم، حيث سيتأهل متصدر كل مجموعة مباشرةً للدور الثاني، وسيلحق بهم أفضل 3 فرق حققت المركز الثاني من الشرق، وأفضل وصفاء الغرب، وتقام مباريات كل مجموعة في مدينة واحدة بنظام التجمع كما انتهت النسخة السابقة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على مواعيد مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2021 والقنوات الناقلة والملاعب.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2021؟

لم تحصل أي قناة عربية على حقوق بث دوري أبطال آسيا عبر شاشتها، وذلك بعد أن كانت تنقل في السابق حصريًا على شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية.

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم توقيع اتفاقية حقوق حصرية مع شركة الرياضة السعودية، تحصل بموجبها الشركة على الحقوق الإعلامية لمسابقات الاتحاد القاري في السعودية بين 2021 و2024.

وبحسب الاتفاق ستقوم الشركة السعودية بنقل البطولات الرئيسية للمنتخبات الوطنية والأندية الآسيوية، ومن ضمنها بالتأكيد دوري أبطال آسيا.

ستقوم شركة الرياضة السعودية ببث مباريات دوري أبطال آسيا بشكلٍ مبدأي من خلال منصتها على الإنترنت GSA ، على أن تنتقل للبث الفضائي في الربع الأخير من العام.

إذا لم تتمكن من الوصول مباشرةً إلى الموقع المخصص لتغطية البطولة الآسيوية، فعليك ترقب خدمة البث المباشر لمباريات دوري أبطال آسيا 2021 عبر موقع جول، والتي ستتيح لك معرفة جميع تفاصيل المباراة قبل وأثناء انطلاقها.

البطولة المتابعة عبر الإنترنت دوري أبطال آسيا 2021 موقع جول، GSA

مواعيد ونتائج مباريات دوري أبطال آسيا 2021 - الجولة الرابعة

البداية بصدام عربي بين الوحدة الإماراتي والريان القطري، كما يلعب القوة الجوية مع تراكتور وبيرسبوليس مع جوا الهندي.

الشارفة سيواجه باختاكور والوحدات يلعب مع السد، فيما يختتم اليوم الأول بقمة كبيرة ستجمع بين النصر وفولاد الإيراني.

الدحيل سيلتقي مع استفلال طهران، ويلعب استقلول مع الهلال وشباب الأهلي مع أجمك وأخيرًا الأهلي السعودي مع الشرطة العراقي.

المباراة الموعد النتيجة الملعب الوحدة - الريان الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

17:30 قطر، 18:30 الإمارات ستاد فاتوردا القوة الجوية - تراكتور الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

18:00 العراق، 19:00 الإمارات ستاد الشارقة برسيوليس - جوا الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

19:00 السعودية، 20:00 الإمارات ستاد فاتوردا السد - الوحدات الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

21:00 الأردن وقطر، 22:00 الإمارات الأمير فيصل بن فهد فولاد - النصر الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات مرسول بارك الشارقة - باختاكور الجمعة 23 أبريل 2021،

11 رمضان 1442،

21:00 السعودية، 22:00 الإمارات ستاد الشارقة الأهلي - الشرطة السبت 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

20:45 السعودية والعراق، 21:45 الإمارات الجوهرة المشعة استقلول - الهلال السبت 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات الأمير فيصل بن فهد شباب الأهلي - أجمك السبت 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

22:00 السعودية، 23:00 الإمارات ستاد الملك فهد الدولي الاستقلال - الدحيل الأربعاء 24 أبريل 2021،

12 رمضان 1442،

22:00 السعودية وقطر، 23:00 الإمارات الجوهرة المشعة

المجموعة الأولى المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الهلال 3 2 1 0 7 3 +4 7 2 استقلول 3 1 1 1 4 5 -1 4 3 أجمك 3 1 1 1 6 6 0 4 4 شباب الأهلي 3 0 1 2 1 4 -3 1

المجموعة الثانية المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 الشارقة 3 2 1 0 5 1 +4 7 2 تراكتور 3 0 3 0 3 3 0 3 3 القوة الجوية 3 0 2 1 0 1 -1 2 4 باختاكور 3 0 2 1 4 7 -3 2

المجموعة الثالثة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 الدحيل 3 2 1 0 7 4 +3 7 2 الاستقلال 3 2 0 1 11 6 +5 6 3 الأهلي 3 1 1 1 6 6 0 4 4 الشرطة 3 0 0 3 0 8 -8 0

المجموعة الرابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 النصر 3 1 2 0 4 2 +2 5 2 فولاذ 3 1 2 0 3 2 +1 5 3 السد 3 1 1 1 5 5 0 4 4 الوحدات 3 0 1 2 1 4 -3 1

المجموعة الخامسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 برسبوليس 3 3 0 0 6 2 +4 9 2 الوحدة 3 1 1 1 3 3 0 4 3 جوا 3 0 2 1 1 2 -1 2 4 الريان 3 0 1 2 3 6 -3 1

المجموعة السادسة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 باثوم يونايتد 0 0 0 0 0 0 0 0 2 أولسان هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0 3 فيتيل 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 1 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة السابعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 جيانجسو 0 0 0 0 0 0 0 0 2 ناجويا جرامبوس 0 0 0 0 0 0 0 0 3 جوهور دارول 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 3 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة الثامنة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 جيونبوك هيونداي 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جامبا أوساكا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 تامبينيس روفرز 0 0 0 0 0 0 0 0 4 سيدني 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة التاسعة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه الفارق النقاط 1 كاوازاكي فرونتيل 0 0 0 0 0 0 0 0 2 جوانزو 0 0 0 0 0 0 0 0 3 يونايتد سيتي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 4 0 0 0 0 0 0 0 0

المجموعة العاشرة المركز الفريق لعب فاز تعادل خسر له عليه فارق نقاط 1 شيندونج تايشان 0 0 0 0 0 0 0 0 2 بورت 0 0 0 0 0 0 0 0 3 كيتشي 0 0 0 0 0 0 0 0 4 الفائز من الملحق 2 0 0 0 0 0 0 0 0

ترتيب مجموعات دوري أبطال آسيا 2021