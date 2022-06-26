جدول مباريات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي اليوم الإثنين 27 يونيو 2022

تعرف على جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 في البطولات العربية والقارية، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟

مع نهاية موسم 2021-22 في أوروبا، وتراجع عدد مباريات كرة القدم بنهاية منافسات دوري أبطال أوروبا، وانتهاء مرحلة التوقف الدولي في شهر يونيو 2022، فقد تراجع عدد المباريات بشكل ملحوظ على مستوى العالم.

لكن على الرغم من ذلك، فإننا سنكون يوم الإثنين 27 يونيو 2022، على موعد مع عدد من المواجهات القوية.

وتقام الخميس، وفي نفس التوقيت، جميع مباريات الجولة الأخيرة، من منافسات موسم 2021-22 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي ستشهد حسم اللقب.

وستشهد الجولة عددًا من المباريات المميزة، بداية من مواجهة الهلال مع الفيصلي، ومباراة الاتحاد مع الباطن، لحسم لقب البطولة بين الموج الأزرق والعميد بعد منافسة شرسة.

بينما سيلعب الأهلي مع الشباب، في مباراة سيتعين فيها على الراقي الفوز مع انتظار نتائج المنافسين لتفادي الهبوط، وسيلعب النصر مع الفتح.

وفي مصر تستمر مباريات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري المصري، وفيها يلعب فاركو والاتحاد السكندري، والجونة مع إيسترن كومباني، وفيوتشر مع طلائع الجيش.

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وفي هذا التقرير نتعرف سويًا على مباريات اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 والقنوات الناقلة.

جدول مباريات اليوم الإثنين 27 يونيو 2022 "27-06-2022"

الدوري السعودي

المباراة الموعد القناة الناقلة الهلال - الفيصلي 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC الاتحاد - الباطن 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC الشباب - الأهلي 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC النصر - الفتح 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC الطائي - الحزم 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC الفيحاء - الاتفاق 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC الرائد - أبها 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC ضمك - التعاون 21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

الدوري المصري - الجولة 23