جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022-23 والقنوات الناقلة

في هذا التقرير نستعرض معًا جدول مباريات الأهلي في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز موسم 2022-23، وما هي القنوات الناقلة؟ وترتيب المارد الأحمر

يدخل الأهلي منافسات موسم 2022-23 من الدوري المصري وهدفه العودة من جديد لتحقيق لقب المسابقة بعد غياب عن الفوز به في آخر موسمين.

الأهلي، البطل التاريخي للمسابقة برصيد 42 لقبًا، يدخل الموسم الجديد من الدوري المصري وعينه على استعادة بطولته المفضلة التي خسرها لصالح غريمه الزمالك في آخر موسمين.

ودعّم الأهلي صفوفه بثلاث صفقات فقط هذا الصيف، يأتي في مقدمتها البرازيلي برونو سافيو، والثنائي المصري مصطفى سعد، وشادي حسين.

ومع تغيير القيادة الفنية في "المارد الأحمر" بالتعاقد مع السويسري مارسيل كولر، فإن الأهلي يرغب في العودة من جديد إلى منصة التتويج.

في كل الأحوال، موسم شاق وطويل ينتظر جميع الفرق المصرية بما في ذلك الأهلي، ولكن الأكيد أن الجماهير لن تقبل سوى بتحقيق كافة الألقاب المحلية والقارية.

جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

رابطة الأندية المصرية المحترفة أعلنت عن جدول مباريات موسم 2022-23، وترتيب المباريات خلال الموسم، لكن دون تحديد مواعيد دقيقة لكافة الجولات.

الآن نتعرف سويًا على جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022-23 وما هي القنوات الناقلة، وما هو ترتيب كتيبة المدرب السويسري مارسيل كولر.

قائمة الأهلي في الدوري المصري 2022-23

المركز اللاعبون حراسة المرمى محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير خط الدفاع رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد مغربي - محمد عبد المنعم - محمد هاني - أكرم توفيق - كريم فؤاد - أيمن أشرف - علي معلول خط الوسط عمرو السولية - حمدي فتحي - أليو ديانج - أحمد نبيل كوكا - محمد محمود - محمد مجدي أفشة - محمد فخري خط الهجوم حسين الشحات - محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - عمار حمدي - بيرسى تاو - برونو سافيو - محمد شريف - حسام حسن - شادي حسين لاعبون تحت السن زياد طارق - مصطفى سعد - محمد أشرف - رأفت خليل - كريم الدبيس - عبد الرحمن رشدان

ما هي القنوات الناقلة للدوري المصري؟

يُنقل الدوري المصري الممتاز على شبكة قنوات أون تايم سبورت بصورة حصرية، جميع المباريات متاحة مجانًا بتقنية HD وكذلك تقنية SD.

كما يمكنك مشاهدة مباريات الدوري المصري لموسم 2022-23 عبر الإنترنت، عن طريق موقع كورة بلس، الذي يتيح مشاهدة جميع مباريات المسابقة.

جدول مباريات الأهلي في الدوري المصري 2022-23

الجولة المباراة الموعد النتيجة الملعب 1 الإسماعيلي - الأهلي الأربعاء 19 أكتوبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية برج العرب 2 الأهلي - أسوان لم يتحدد الأهلي WE السلام 3 الداخلية - الأهلي لم يتحدد لم يتحدد 4 الأهلي - الاتحاد لم يتحدد الأهلي WE السلام 5 الأهلي - طلائع الجيش لم يتحدد الأهلي WE السلام 6 غزل المحلة - الأهلي لم يتحدد المحلة 7 الأهلي - فيوتشر لم يتحدد الأهلي WE السلام 8 فاركو - الأهلي لم يتحدد لم يتحدد 9 الأهلي - سموحة لم يتحدد الأهلي WE السلام 10 سيراميكا كليوباترا - الأهلي لم يتحدد لم يتحدد 11 الأهلي- بيراميدز لم يتحدد الأهلي WE السلام 12 إنبي - الأهلي لم يتحدد لم يتحدد 13 الأهلي- المصري لم يتحدد لم يتحدد 14 الزمالك - الأهلي لم يتحدد لم يتحدد 15 الأهلي- البنك الأهلي لم يتحدد الأهلي WE السلام 16 حرس الحدود - الأهلي لم يتحدد لم يتحدد 17 الأهلي- المقاولون العرب لم يتحدد الأهلي WE السلام

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 2022-23