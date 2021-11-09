جدول مباريات الأهلي السعودي في كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة
نسخة جديدة ينتظرها عشاق الكرة السعودية من كأس الملك، أقيمت قرعتها يوم الإثنين 8 نوفمبر 2021 في العاصمة الرياض.
بداية النادي الأهلي للدوري السعودي هذا الموسم ضعيفة إلى حدٍ بعيد، وعليه أن يقاتل على الفوز بكأس خادم الحرمين الشريفين لابتعاده مبكرًا عن المنافسة على الدوري.
ودع الأهلي السعودي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي من الدور الأول، وكان ذلك يد العين الذي هبط مع نهاية الموسم.
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وفي هذا التقرير، نتعرف على جدول مباريات الأهلي في كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة ونظام البطولة.
جدول مباريات كأس الملك 2022 والقنوات الناقلة
ما هو نظام كأس الملك 2022؟
كأس الملك شأنها شأن جميع مسابقات الكأس في العالم، تُلعب بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة حتى النهائي.
سيشارك في البطولة هذا الموسم للمرة الثانية على التوالي أندية الدوري السعودي للمحترفين فقط، وسيبدأ كأس خادم الحرمين الشريفين من دور 16.
ما هي القنوات الناقلة لكأس الملك؟
القنوات الناقلة لكأس الملك هذا الموسم هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية.
يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.
جدول مباريات الأهلي في كأس الملك 2022
سيبدأ الأهلي مبارياته في كأس الملك ستكون ضد حامل اللقب الفيصلي، وفي حالة فوزه سيواجه الفائز من ضمك والشباب، وإذا وصل لنصف النهائي، قد يواجه النصر أو الهلال في حال وصول أحدهما.
الدور
المباراة
الموعد
الفريق المستضيف
دور 16
الفيصلي - الأهلي
20 - 22 ديسمبر 2021
الأهلي
ربع النهائي
الأهلي - (ضمك / الشباب)
14 - 15 فبراير 2022
الأهلي في حال تأهله