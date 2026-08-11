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أحمد مجدي

ترجمه

جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

القنوات الناقلة
كأس خادم الحرمين الشريفين
الاتحاد
المملكة العربية السعودية

كل ما تريد معرفته عن جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027 .. والقنوات الناقلة

يدخل الاتحاد منافسات كأس الملك السعودي 2026-2027، رافعًا شعار تحقيق اللقب، وتعويض أنصاره عن موسم مخيب للآمال في 2025-2026.

الاتحاد يدخل البطولة تحت قيادة فنية للألماني ينز فيسينج الذي تولى مهمة الفريق في صيف 2026، ويطمع في استعادة اللقب الذي توج به النمور في النسخة قبل الماضية.

ورغم التنافس الشرس بين الكبار على لقب دوري روشن السعودي، تظل مسابقة الكأس ذات أهمية فنية وجماهيرية كبيرة، حيث يتصارع الجميع للفوز بها وخصوصًا أنها تشهد الكثير من المفاجآت على مدار تاريخها.

ويستهل الاتحاد مشواره في البطولة من دور الـ32 بمواجهة النجمة في الثامن عشر من أغسطس 2026، على أن تحدد القرعة في كل دور مشواره بالبطولة حال نجح في الفوز.

ونستعرض لكم، في هذا التقرير، جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته.

دوري روشن السعودي
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
الخلود crest
الخلود
الخلود

نظام كأس الملك السعودي 2026-2027

تلعب مباريات كأس الملك السعودي بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، اعتبارًا من دور الـ32 وحتى المباراة النهائية.

علمًا بأنه تجرى قرعة جديدة عقب كل دور لتحديد المتنافسين.

مواعيد مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027

المرحلةالتاريخ
دور الـ3216 - 19 أغسطس/أوت 2026
دور الـ1619 - 20 أكتوبر/تشرين أول 2026
ربع النهائي22 - 23 فبراير/شباط 2025
نصف النهائي4 - 5 مايو/أيار 2026
النهائيلم يحدد بعد

ما القنوات الناقلة لكأس الملك السعودي 2026-2027؟

تمتلك شبكة "ثمانية" حقوق بث مباريات كأس الملك السعودي 2026-2027، وذلك في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حتى موسم 2030-2031.

وبالنسبة لمن يرغب في مشاهد المباريات عبر الإنترنت، فيمكن الاستعانة بتطبيق ثمانية.

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جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2026-2027

الدورالمباراةالموعدالنتيجةالملعب
32النجمة - الاتحادالثلاثاء 18 أغسطس 2026
19:15 السعودية، 20:15 الإمارات		-استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية

سجل الاتحاد في كأس الملك السعودي عبر التاريخ

الناديعدد مرات الفوزسنوات التتويج
الأهلي 101958، 1959، 1960، 1963، 1967، 1988، 2010، 2013، 2018، 2025
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