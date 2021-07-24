جدول مباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد وتفاصيل معسكر الصيف

كل ما تريد معرفته عن تحضيرات الاتحاد للموسم الجديد من الدوري السعودي 2021-2022، جدول المباريات الودية للعميد مكان وموعد بداية وانتهاء المعسكر؟

بدأ الاتحاد تحضيراته للموسم الجديد في يوليو 2021، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية تجاوزت الشهر بعد نهاية الدوري السعودي 2021 ودور مجموعات دوري أبطال آسيا.

كان الاتحاد منافسًا شرسًا على الدوري السعودي في الموسم الماضي، وأنهى في المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط عن الشباب الوصيف، وفارق 5 نقاط عن الهلال الذي فاز باللقب.

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يبدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي في 11 أغسطس 2021 الموافق 3 محرم 1443، وقبل بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان نتعرف على تفاصيل معسكر الاتحاد الإعدادي للموسم الجديد.

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متى تبدأ تحضيرات الاتحاد للموسم الجديد؟

بدأ الاتحاد بالفعل الإعداد للموسم الجديد في 7 يوليو 2021، وبدأت بالفحوصات الطبية للاعبين في اليوم الثاني.

بعد انتهاء الفحوصات الطبية، بدأت تدريبات اللياقة في مدينة الملك عبد الله الرياضية، وذلك قبل السفر للمعسكر الخارجي في 21 يوليو 2021.

أين يقام معسكر الاتحاد الإعدادي للموسم الجديد؟

سيقام المعسكر الإعدادي الخارجي للاتحاد هذا العام في النمسا، وذلك بعد أن كان مقررًا له أن يقام في الإمارات، لكن تم تغيير المكان بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

سافرت بعثة نادي الاتحاد في 21 يوليو 2021، أما موعد العودة فسيكون في 6 أغسطس قبل أيام من بداية الموسم الجديد من الدوري السعودي.

جدول مباريات الاتحاد التحضيرية للموسم الجديد

كان من المقرر أن يخوض الاتحاد 4 مباريات في معسكر الإمارات، حيث سيواجه الشارقة والجزيرة وشباب الأهلي دبي والوصل.

لكن بعد تغيير مكان المعسكر للنمسا، لم يتم الإعلان عن أي مباراة ودية للعميد حتى الآن.