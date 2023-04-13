كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟ والعودة إلى دوري روشن السعودي؟

بلال محمد
|
ahli 31-1-2021epa
الأهليدوري روشن السعوديدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعودي

الراقي في الطريق الصحيح للعودة إلى دوري روشن السعودي...

Shahid NEW 1920 x 300 March 2023shahid

تشتد الإثارة والمتعة في دوري يلو موسم 2022-23، ولم تتبق إلا جولات يسيرة ويتم الإعلان عن بطل الدوري الذي يتصدره الأهلي في الوقت الحالي.

ومع دخول دوري يلو الرمق الأخير، يطمح الأهلي إلى مواصلة تصدره للترتيب من أجل تحقيق اللقب، مع العودة إلى دوري روشن السعودي من جديد في الموسم المقبل.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على كم عدد النقاط التي يحتاجها الأهلي الصعود إلى دوري روشن، والفوز بدوري يلو.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

جدول ترتيب دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023

الترتيبالفريقلعبفوزتعادلخسارةلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي2717733818+2058
2الأخدود2717554925+2456
3الحزم2716644823+2555
4الرياض2816574330+1353
5الفيصلي2612773124+743
6العربي2811983635+142
7الخلود28107112824+437
8هجر2899103336-336
9أحد2781272528-336
10العروبة2897123235-334
11الجبلين28810103839-134
12العين2896132936-733
13القيصومة2861482937-832
14جدة2886142531-630
15نجران2777132642-1628
16القادسية28610122130-928
17الساحل27411122537-1223
18الشعلة2827191743-2613

كم نقطة يحتاجها الأهلي للصعود إلى دوري روشن السعودي؟

يتبقى للأهلي سبع مباريات حتى نهاية المسابقة، ويتصدر ترتيب الدوري حاليًا برصيد 58 نقطة، جمعهم من الفوز في 17 مباراة والتعادل في سبعة وخسارة ثلاث مباريات.

ويحتاج الراقي إلى الوصول للنقطة 67 من أجل ضمان التأهل إلى دوري روشن السعودي الموسم المقبل، دون النظر إلى نتائج المنافسين.

هذا يعني أن الأهلي بحاجة إلى 9 نقطة من مبارياته القادمة، وفي حاله فوزه على الفيصلي صاحب المركز الخامس، فإنه سيكون بحاجة إلى ثلاث نقاط فقط لضمان التأهل إلى دوري روشن.

كم نقطة يحتاجها الأهلي للفوز بدوري يلو 2022-23؟

كما ذكرنا سابقًا فإن الأهلي لديه سبع مباريات حتى نهاية الدوري، وفي رصيده 58 نقطة، ويحتاج الراقي إلى الوصول للنقطة 77 لضمان الفوز بالبطولة، بشكل رسمي دون النظر إلى نتائج المنافسين.

هذا يعني أن الأهلي بحاجة إلى 19 نقطة للفوز بالدوري بشكل رسمي، إما بالفوز في مبارياته السبع القادمة، أو الفوز في ستة منها والتعادل في مباراة وحيدة.

ما هي المباريات المتبقية للأهلي في دوري يلو 2023؟

الجولة
المباراة
الموعد
النتيجةالملعب
26الأهلي - الفيصليالسبت 15 أبريل 2023،
22:00 السعودية، 21:00 مصر		-الأمير عبد الله الفيصل

29

الساحل - الأهلي

الإثنين 24 أبريل 2023،
20:40 السعودية، 19:40 مصر

-

استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

30

هجر - الأهلي

الأربعاء 3 مايو 2023،
20:15 السعودية، 19:15 مصر

-

ملعب نادي هجر

31

الأهلي - العربي

الثلاثاء 9 مايو 2023،
20:45 السعودية، 19:45 مصر

-

الأمير عبد الله الفيصل

32

الشعلة - الأهلي

الأربعاء 17 مايو 2023،
20:20 السعودية، 19:20 مصر

-

ملعب نادي الشعلة

33

الأهلي - القادسية

الثلاثاء 23 مايو 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

-

الأمير عبد الله الفيصل

34

الحزم - الأهلي

الإثنين 29 مايو 2023،
21:00 السعودية، 20:00 مصر

-

ملعب نادي الحزم

Shahid NEW 1920 x 720 March 2023Shahid

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

253531 الأصوات

شكرًا للتصويت.

سيتم مشاركة النتائج قريبًا.

من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

  • 30%كريم بنزيما
  • 31%إرلينج هالاند
  • 4%هاري كين
  • 12%روبرت ليفاندوفسكي
  • 13%كيليان مبابي
  • 10%فيكتور أوسيمين
253531 الأصوات

اختيارات المحررين