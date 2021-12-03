جدول مباريات كأس السوبر الإسباني 2021-22، القنوات الناقلة، التذاكر

تستعد المملكة العربية السعودية، لاستضافة السوبر الإسباني 2021-22، من جديد في يناير المقبل، بعدما استضافته في موسم 2019-20.

ويستمر السوبر الإسباني بنظام نصف النهائي والنهائي، بمشاركة أربعة فرق للعام الثالث على التوالي.

وفي هذا التقرير من موقع جول سنلقي نظرة على كأس السوبر الإسباني 2021-22، من فرق مشاركة ومواعيد مباريات كل ما تريد معرفته عنه.

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ما هو كأس السوبر الإسباني؟

كأس السوبر الإسباني هي مباراة تقام بين الفائز بكأس ملك إسبانيا، وصاحب المركز الثاني من نفس البطولة، وذلك في حالة جمع فريق للقبي الدوري الإسباني والكأس معًا.

في العادة تشمل المسابقة فريقين فقط، ولكن تم الإعلان في فبراير 2019 عن تعديل في نظام المسابقة، لتكون بنظام نصف النهائي والنهائي، بين بطل ووصيف الدوري الإسباني، مع بطل ووصيف كأس ملك إسبانيا، بحسب قرعة يجريها الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ما هي الأندية المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2022؟

سيشارك برشلونة في كأس السوبر الإسباني باعتباره بطل كأس ملك إسبانيا ، كذلك سيتواجد أتلتيك بيلباو، وصيف كأس ملك إسبانيا لموسم 2020-21.

وسيشارك أتلتيكو مدريد في المسابقة هذا الموسم باعتباره بطلًا لمسابقة الدوري الإسباني في موسم 2020-21، وسيلعب ريال مدريد بصفته وصيفًا لبطولة الدوري.

أين ستقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2022؟

ستقام المباريات الثلاث في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، والذي يتسع لـ62،345، وهو الواقع في مدينة جدة العاصمة الثانية للملكة العربية السعودية بعد الرياض.

مواعيد ونتائج مباريات كأس السوبر الإسباني

مباريات نصف النهائي:

أسفرت قرعة السوبر الإسباني 2022، عن كلاسيكو في نصف النهائي، سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة، بينما يلعب أتلتيكو مدريد أمام أتلتيك بيلباو المباراة الموعد الملعب ريال مدريد - برشلونة الأربعاء 12 يناير 2022 الجوهرة المشعة أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو الخميس 13 يناير 2022 الجوهرة المشعة نهائي السوبر الإسباني 2022: المباراة الموعد الملعب الفائز من نصف النهائي الأول - الفائز من نصف النهائي الثاني الأحد 16 يناير 2022 الجوهرة المشعة ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني؟ وكيف يمكنني متابعته؟

ستذاع مباريات كأس السوبر الإسباني على شبكة قنوات SCC.

ومن المؤكد أن متابعة كأس السوبر ستكون حاضرة على النسخة العربية من جول، والتي ستقدم خدمة التغطية المباشرة لجميع مباريات البطولة بداية من الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد.

ما هي طرق شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني؟

لم يتم الكشف حتى الآن عن طريقة شراء تذاكر مباريات السوبر الإسباني، أو أسعارها وسنوافيكم بالمزيد عندما يتم الكشف عن الموقف النهائي لتذاكر السوبر الإسباني 2021-22.

من هو بطل كأس السوبر الإسباني 2021؟

السوبر الإسباني في الموسم الماضي، تمت إقامته على الأراضي الإسبانية بسبب ظروف جائحة كورونا وتعذر إقامته في السعودية، بمشاركة ريال مدريد، برشلونة، أتلتيك بيلباو، وريال سوسييداد.

وتمكن أتلتيك بيلباو من حسم اللقب لصالحه بعد فوز على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين في نهائي البطولة.