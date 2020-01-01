جدول مباريات كأس السوبر الإسباني، القنوات الناقلة، التذاكر والنظام الجديد

كل ما تريد معرفته عن كأس السوبر الإسباني 2019، مواعيد ونتائج مباريات برشلونة وريال مدريد، النظام الجديد، القنوات الناقلة وطرق المتابعة وأسعار التذاكر

من المقرر أن يحقق كأس السوبر الإسباني عودة ناجحة في يناير 2020، هذه المرة في المملكة العربية السعودية حيث ستشهد إعادة تنظيم البطولة من جديد وبشكل جديد.

في السابق ، كان كأس السوبر يضم فريقين فقط هما الفائزان في نهائي كأس ملك إسبانيا وبطل الدوري الإسباني، ولكن البطولة القادمة ستتسع لتشمل أربعة فرق، كما تم تأخير موعدها بضعة أشهر من أغسطس إلى يناير.

وفي هذا التقرير يلقي جول نظرة على كأس السوبر الإسباني وينقل كل ما تريد معرفته عنه.

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ما هو كأس السوبر الإسباني؟

كأس السوبر الإسباني هي مباراة تقام بين الفائز بكأس ملك إسبانيا، وصاحب المركز الثاني من نفس البطولة، وذلك في حالة جمع فريق للقبي الدوري الإسباني والكأس معًا.

في العادة تشمل المسابقة فريقين فقط، ولكن تم الإعلان في فبراير 2019 أن النسخة القادمة ستكون أول نسخة تتوسع فيها البطولة إلى أربعة فرق، وتشمل الآن جولة نصف نهائي على الرغم من عدم وجود مباراة فاصلة في المركز الثالث، ونسخة 2020 أيضاً هي الأولى التي تقام في المملكة العربية السعودية.

ما هي الأندية المشاركة في كأس السوبر الإسباني 2019؟

سيشارك فالنسيا في كأس السوبر الإسباني باعتباره بطل كأس ملك إسبانيا 2018-19، كذلك سيتواجد برشلونة بطل الدوري الإسباني وصاحب المركز الثاني في الكأس 2018/19.

أما ريال مدريد وأتلتيكو مدريد فسيشاركان كصاحبي المركزين الثالث والرابع في الليجا 2018-19.

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أين ستقام مباريات كأس السوبر الإسباني 2019؟

ستقام المباريات الثلاث في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، والذي يتسع لـ62،345، وهو الواقع في مدينة جدة العاصمة الثانية للملكة العربية السعودية بعد الرياض.

مواعيد ونتائج مباريات كأس السوبر الإسباني

نصف النهائي المباراة الموعد النتيجة الملعب فالنسيا - ريال مدريد الثلاثاء 8 يناير 2020،

13 جمادى الأولى 1441،

22:00 السعودية، 21:00 مصر 3-1 مدينة الملك عبد الله الرياضية برشلونة - أتلتيكو مدريد الأربعاء 9 يناير 2020،

14 جمادى الأولى 1441،

22:00 السعودية، 21:00 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية

النهائي

النهائي المباراة الموعد الملعب ريال مدريد - (برشلونة - أتلتيكو مدريد) السبت 12 يناير 2020،

17 جمادى الأولى 1441،

21:00 السعودية، 20:00 مصر مدينة الملك عبد الله الرياضية

ما هي القنوات الناقلة لكأس السوبر الإسباني؟ وكيف يمكنني متابعته؟

ستذاع مباريات كأس السوبر الإسباني على القنوات السعودية الرياضية هذا العام.

ومن المؤكد أن متابعة كأس السوبر ستكون حاضرة على النسخة العربية من جول، والتي ستقدم خدمة التغطية المباشرة لجميع مباريات البطولة لاسيما الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في حالة تواجدهما في النهائي.

ما هي طرق شراء تذاكر كأس السوبر الإسباني؟

للحصول على مقعدك في ستاد مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة" يمكنك شراؤها عن طريق منصة "شارك" الخاصة بالحجز الإلكتروني.

تذاكر المباريات متاحة عبر المنصة منذ عدة أيام بالفعل وبعدة فئات سعرية تختلف حول مكان المقعد داخل الملعب.

ما هي أسعار تذاكر كأس السوبر الإسباني؟

تعد تذاكر كأس السوبر الإسباني متاحة بعدة أسعار وفئات في الوقت الحالي وعلى حسب المباراة التي ستختار حضورها من قلب الملعب.

النصف نهائي

الفئة السعر الذهبية 2625 ريال سعودي الدرجة الأولى سفلي 157.5 ريال سعودي الدرجة الأولى علوي \ الدرجة الثانية سفلي 105 ريال سعودي الدرجة الثانية علوي 78.75 ريال سعودي

المباراة النهائية

الفئة السعر الذهبية 4200 ريال سعودي الدرجة الأولى سفلي 367.5 ريال سعودي الدرجة الأولى علوي \ الدرجة الثانية سفلي 262.5 ريال سعودي الدرجة الثانية علوي 157.5 ريال سعودي

من هو بطل كأس السوبر الإسباني 2018؟

توج برشلونة بطل الدوري الأسباني بكأس السوبر الإسباني 2018 ، بعد فوزه على إشبيلية وصيف بطل كأس ملك إسبانيا 2-1، وعلى عكس السنوات السابقة التي كانت تُلعب فيها البطولة على مباراتين، تضمنت نسخة 2018 مباراة واحدة فقط.

أقيم كأس السوبر 2018 في ستاد ابن بطوطة في طنجة، المغرب، وسجل جيرارد بيكيه وعثمان ديمبيلي هدفي البلاوجرانا بعد أن افتتح بابلو سارابيا التسجيل في وقت مبكر للفريق الأندلسي.