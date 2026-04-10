NASCAR 2025 Getty Images
Renuka Odedra

جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار 2026: ما هو سباق ناسكار الذي يقام اليوم؟

هل أنت مستعد لموسم آخر مليء بالإثارة والتشويق؟

فاز كايل لارسون بلقب بطولة سلسلة كأس ناسكار في نوفمبر الماضي بعد أن احتل المركز الثالث في السباق النهائي للبطولة. وكان هذا اللقب الثاني له، وفوزًا مفاجئًا على ديني هاملين الذي بدا أنه على وشك انتزاع اللقب بنفسه. 

وفي حديثه بعد السباق الحاسم، أعرب لارسون عن دهشته لفوزه باللقب: "بصراحة، لا أستطيع تصديق ذلك"، حسبما نقل موقع هندريك موتورسبورتس الرسمي. "أعني، حقًا، أنا عاجز عن الكلام. لا أستطيع تصديق ذلك. كانت سيارتنا متوسطة في أحسن الأحوال. انفجر الإطار الأمامي الأيمن، وخسرنا لفة.

"أنقذتنا إشارة التحذير. قمنا بالدوران. كان ذلك السباق سيئًا للغاية. استبدلنا إطارين. قلت في نفسي، 'يا إلهي، ها نحن ذا. سنذهب إلى المؤخرة الآن.' كان الإطار يتمتع بثبات أكبر بكثير مما توقعت."

دع GOAL يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن سلسلة كأس NASCAR 2026 أدناه، بما في ذلك جدول الموسم الكامل ونتائج السباقات وكيف يمكنك مشاهدة جميع الأحداث الحية هذا العام. تعد سلسلة كأس NASCAR 2026 بمغامرات مثيرة ترفع مستوى الأدرينالين لمحبي رياضة السيارات. 

متى تبدأ سلسلة كأس ناسكار؟

يبدأ جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار في 1 فبراير بسباق «كوكاوت كلاش» في ملعب بومان غراي. ومع ذلك، لن تنطلق الموسم فعليًا إلا مع انطلاق سباق «دايتونا 500» يوم الأحد 15 فبراير، حيث يبدأ السائقون في حصد نقاط البطولة.

جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار

التاريخالسباقالفائز شاهد
4 فبرايركوكاوت كلاش رايان بريس FOX / FuboTV 
12 فبرايرأمريكا 250 فلوريدا دويل 1جوي لوجانو FS1 / FuboTV 
12 فبرايرأمريكا 250 فلوريدا دويل 2تشيس إليوت FOX / FuboTV 
15 فبرايردايتون 500تايلر ريديكFOX / FuboTV 
22 فبرايرأوتوترايدر 400 تايلر ريدديكFOX / FuboTV 
1 مارسجائزة دورا ماكس الكبرى تايلر ريديكFS1 / FuboTV 
8 مارسستريت توك وايرلس 500 رايان بلاني FS1 / FuboTV
15 مارسبنزويل 400 ديني هاملينFS1 / FuboTV 
22 مارسجوديير 400تايلر ريديكFS1 / FuboTV
29 مارسكوك آوت 400 تشيس إليوتFS1 / FuboTV 
12 أبريلفود سيتي 500  FS1 / FuboTV 
19 أبريلأدفنت هيلث 400  FOX / FuboTV
26 أبريلجاك لينكس 500  FS1 / FuboTV
3 مايوWurth 400  FS1 / FuboTV
10 مايوGo Bowling at The Glen  FS1 / FuboTV 
17 مايوسباق نجوم ناسكار  FS1 / FuboTV 
24 مايوكوكا كولا 600 FS1 / FuboTV 
31 مايوكراكر باريل 400 FS1 / FuboTV 
7 يونيوفايركيبرز كازينو 400  برايم
14 يونيوسباق سلسلة كأس ناسكار برايم
21 يونيوأندوريل 250 برايم
28 يونيوتايوتا / سيف مارت 350  برايم
5 يوليوسباق سلسلة كأس ناسكار في شيكاغولاند  TNT / Sling TV
12 يوليوكويكر ستيت 400  TNT / Sling TV
19 يوليوويندو وورلد 450 TNT / Sling TV
26 يوليوبريكيارد 400 USA Network / FuboTV
9 أغسطسآيوا كورن 350 شبكة USA / FuboTV
15 أغسطسكوك آوت 400  شبكة USA / FuboTV
23 أغسطسسباق كأس ناسكار في نيو هامبشاير  شبكة USA / FuboTV
29 أغسطسكوك زيرو شوجر 400  شبكة USA / FuboTV
6 سبتمبركوك آوت ساوثرن 500 شبكة USA / FuboTV
13 سبتمبرإينجوي إلينوي 300 شبكة USA / FuboTV
19 سبتمبرسباق باس برو شوبس الليلي  شبكة USA / FuboTV
27 سبتمبرهوليوود كازينو 400  شبكة USA / FuboTV
4 أكتوبرساوث بوينت 400 شبكة USA / FuboTV
11 أكتوبربنك أوف أمريكا رويفال 400  شبكة USA / FuboTV
18 أكتوبرسباق فريواي إنشورانس 500  شبكة USA / FuboTV
25 أكتوبرYellawood 500  بيكوك 
1 نوفمبرXfinity 500  بيكوك 
8 نوفمبربطولة سلسلة كأس ناسكار  بيكوك 

🇺🇸 كيف يمكن مشاهدة سباقات سلسلة كأس ناسكار في الولايات المتحدة؟

ستبث سباقات سلسلة كأس ناسكار على قناتي FOX و FS1 خلال الجزء الأول من الموسم (من 2 فبراير حتى 18 مايو). تتولى قناتا Prime و TNT التغطية خلال المرحلة الافتتاحية من بطولة ناسكار خلال الموسم (من 25 مايو حتى 27 يوليو). ثم تتولى قناتا NBC و USA Network البث لبقية الموسم، بما في ذلك التصفيات (من 3 أغسطس حتى 2 نوفمبر).

يمكن مشاهدة السباقات على قناتي FOX و FS1 عبر تطبيق Fox Sports، بينما تُبث سباقات قناتي NBC و USA Network على Peacock. يمكن للمشجعين الذين يبحثون عن خيار بث أسهل الاشتراك في FuboTV، حيث يمكنهم مشاهدة جميع السباقات التي تُبث على قنوات FOX و FS1 و NBC و USA Network. يمكن مشاهدة السباقات التي تغطيها قناة TNT مباشرةً على Sling TV.

🇬🇧 كيف يمكن مشاهدة سلسلة كأس ناسكار في المملكة المتحدة؟

تقدم قناة «بريميير سبورتس» تغطية حية لسلسلة سباقات «ناسكار كاب» على مدار العام في المملكة المتحدة. يمكن لعملاء «سكاي» إضافة قناة «بريميير سبورتس» مقابل 10.99 جنيه إسترليني شهريًا بموجب عقد لمدة 12 شهرًا على الأقل. وتبلغ تكلفة الباقة الشهرية القابلة للتجديد 15.99 جنيه إسترليني، ويمكن إلغاؤها بعد إخطار مسبق مدته 30 يومًا. أما الخيار الأرخص فهو دفع مبلغ 120 جنيه إسترليني مقدمًا مقابل اشتراك لمدة عام كامل.

يمكن لعملاء Amazon Prime Video أيضًا إضافة قناة Premier Sports مقابل 15.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.

🛜 شاهد سلسلة كأس ناسكار من أي مكان باستخدام VPN

إذا لم تكن سباقات سلسلة كأس ناسكار متاحة للمشاهدة مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، فيمكنك استخدام شبكة VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تُنشئ شبكة VPN اتصالاً آمنًا يتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.

نوصي باستخدام ExpressVPN إذا كنت غير متأكد من الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) التي تختارها، ولكن يمكنك أيضًا الاطلاع على دليلنا الشامل للشبكات الافتراضية الخاصة (VPN) لتحديد الأفضل بالنسبة لك.

