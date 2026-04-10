جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار 2026: ما هو سباق ناسكار الذي يقام اليوم؟

فاز كايل لارسون بلقب بطولة سلسلة كأس ناسكار في نوفمبر الماضي بعد أن احتل المركز الثالث في السباق النهائي للبطولة. وكان هذا اللقب الثاني له، وفوزًا مفاجئًا على ديني هاملين الذي بدا أنه على وشك انتزاع اللقب بنفسه.
وفي حديثه بعد السباق الحاسم، أعرب لارسون عن دهشته لفوزه باللقب: "بصراحة، لا أستطيع تصديق ذلك"، حسبما نقل موقع هندريك موتورسبورتس الرسمي. "أعني، حقًا، أنا عاجز عن الكلام. لا أستطيع تصديق ذلك. كانت سيارتنا متوسطة في أحسن الأحوال. انفجر الإطار الأمامي الأيمن، وخسرنا لفة.
"أنقذتنا إشارة التحذير. قمنا بالدوران. كان ذلك السباق سيئًا للغاية. استبدلنا إطارين. قلت في نفسي، 'يا إلهي، ها نحن ذا. سنذهب إلى المؤخرة الآن.' كان الإطار يتمتع بثبات أكبر بكثير مما توقعت."
دع GOAL يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته عن سلسلة كأس NASCAR 2026 أدناه، بما في ذلك جدول الموسم الكامل ونتائج السباقات وكيف يمكنك مشاهدة جميع الأحداث الحية هذا العام.
متى تبدأ سلسلة كأس ناسكار؟
يبدأ جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار في 1 فبراير بسباق «كوكاوت كلاش» في ملعب بومان غراي. ومع ذلك، لن تنطلق الموسم فعليًا إلا مع انطلاق سباق «دايتونا 500» يوم الأحد 15 فبراير، حيث يبدأ السائقون في حصد نقاط البطولة.
جدول سباقات سلسلة كأس ناسكار
|التاريخ
|السباق
|الفائز
|شاهد
|4 فبراير
|كوكاوت كلاش
|رايان بريس
|FOX / FuboTV
|12 فبراير
|أمريكا 250 فلوريدا دويل 1
|جوي لوجانو
|FS1 / FuboTV
|12 فبراير
|أمريكا 250 فلوريدا دويل 2
|تشيس إليوت
|FOX / FuboTV
|15 فبراير
|دايتون 500
|تايلر ريديك
|FOX / FuboTV
|22 فبراير
|أوتوترايدر 400
|تايلر ريدديك
|FOX / FuboTV
|1 مارس
|جائزة دورا ماكس الكبرى
|تايلر ريديك
|FS1 / FuboTV
|8 مارس
|ستريت توك وايرلس 500
|رايان بلاني
|FS1 / FuboTV
|15 مارس
|بنزويل 400
|ديني هاملين
|FS1 / FuboTV
|22 مارس
|جوديير 400
|تايلر ريديك
|FS1 / FuboTV
|29 مارس
|كوك آوت 400
|تشيس إليوت
|FS1 / FuboTV
|12 أبريل
|فود سيتي 500
|FS1 / FuboTV
|19 أبريل
|أدفنت هيلث 400
|FOX / FuboTV
|26 أبريل
|جاك لينكس 500
|FS1 / FuboTV
|3 مايو
|Wurth 400
|FS1 / FuboTV
|10 مايو
|Go Bowling at The Glen
|FS1 / FuboTV
|17 مايو
|سباق نجوم ناسكار
|FS1 / FuboTV
|24 مايو
|كوكا كولا 600
|FS1 / FuboTV
|31 مايو
|كراكر باريل 400
|FS1 / FuboTV
|7 يونيو
|فايركيبرز كازينو 400
|برايم
|14 يونيو
|سباق سلسلة كأس ناسكار
|برايم
|21 يونيو
|أندوريل 250
|برايم
|28 يونيو
|تايوتا / سيف مارت 350
|برايم
|5 يوليو
|سباق سلسلة كأس ناسكار في شيكاغولاند
|TNT / Sling TV
|12 يوليو
|كويكر ستيت 400
|TNT / Sling TV
|19 يوليو
|ويندو وورلد 450
|TNT / Sling TV
|26 يوليو
|بريكيارد 400
|USA Network / FuboTV
|9 أغسطس
|آيوا كورن 350
|شبكة USA / FuboTV
|15 أغسطس
|كوك آوت 400
|شبكة USA / FuboTV
|23 أغسطس
|سباق كأس ناسكار في نيو هامبشاير
|شبكة USA / FuboTV
|29 أغسطس
|كوك زيرو شوجر 400
|شبكة USA / FuboTV
|6 سبتمبر
|كوك آوت ساوثرن 500
|شبكة USA / FuboTV
|13 سبتمبر
|إينجوي إلينوي 300
|شبكة USA / FuboTV
|19 سبتمبر
|سباق باس برو شوبس الليلي
|شبكة USA / FuboTV
|27 سبتمبر
|هوليوود كازينو 400
|شبكة USA / FuboTV
|4 أكتوبر
|ساوث بوينت 400
|شبكة USA / FuboTV
|11 أكتوبر
|بنك أوف أمريكا رويفال 400
|شبكة USA / FuboTV
|18 أكتوبر
|سباق فريواي إنشورانس 500
|شبكة USA / FuboTV
|25 أكتوبر
|Yellawood 500
|بيكوك
|1 نوفمبر
|Xfinity 500
|بيكوك
|8 نوفمبر
|بطولة سلسلة كأس ناسكار
|بيكوك
🇺🇸 كيف يمكن مشاهدة سباقات سلسلة كأس ناسكار في الولايات المتحدة؟
ستبث سباقات سلسلة كأس ناسكار على قناتي FOX و FS1 خلال الجزء الأول من الموسم (من 2 فبراير حتى 18 مايو). تتولى قناتا Prime و TNT التغطية خلال المرحلة الافتتاحية من بطولة ناسكار خلال الموسم (من 25 مايو حتى 27 يوليو). ثم تتولى قناتا NBC و USA Network البث لبقية الموسم، بما في ذلك التصفيات (من 3 أغسطس حتى 2 نوفمبر).
يمكن مشاهدة السباقات على قناتي FOX و FS1 عبر تطبيق Fox Sports، بينما تُبث سباقات قناتي NBC و USA Network على Peacock. يمكن للمشجعين الذين يبحثون عن خيار بث أسهل الاشتراك في FuboTV، حيث يمكنهم مشاهدة جميع السباقات التي تُبث على قنوات FOX و FS1 و NBC و USA Network. يمكن مشاهدة السباقات التي تغطيها قناة TNT مباشرةً على Sling TV.
🇬🇧 كيف يمكن مشاهدة سلسلة كأس ناسكار في المملكة المتحدة؟
تقدم قناة «بريميير سبورتس» تغطية حية لسلسلة سباقات «ناسكار كاب» على مدار العام في المملكة المتحدة. يمكن لعملاء «سكاي» إضافة قناة «بريميير سبورتس» مقابل 10.99 جنيه إسترليني شهريًا بموجب عقد لمدة 12 شهرًا على الأقل. وتبلغ تكلفة الباقة الشهرية القابلة للتجديد 15.99 جنيه إسترليني، ويمكن إلغاؤها بعد إخطار مسبق مدته 30 يومًا. أما الخيار الأرخص فهو دفع مبلغ 120 جنيه إسترليني مقدمًا مقابل اشتراك لمدة عام كامل.يمكن لعملاء Amazon Prime Video أيضًا إضافة قناة Premier Sports مقابل 15.99 جنيهًا إسترلينيًا شهريًا.
🛜 شاهد سلسلة كأس ناسكار من أي مكان باستخدام VPN
إذا لم تكن سباقات سلسلة كأس ناسكار متاحة للمشاهدة مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، فيمكنك استخدام شبكة VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تُنشئ شبكة VPN اتصالاً آمنًا يتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.
إذا لم تكن سباقات سلسلة كأس ناسكار متاحة للمشاهدة مباشرة في منطقتك أو إذا كنت مسافرًا، فيمكنك استخدام شبكة VPN لمتابعة الأحداث أينما كنت. تُنشئ شبكة VPN اتصالاً آمنًا يتيح لك تجاوز القيود الجغرافية والوصول إلى خدمات البث المفضلة لديك من أي مكان.