تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2023 التي تقام في كوت ديفوار..

انطلقت بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بشكل رسمي وهي البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار وتعد بمستوى رائع من الإثارة والمتعة.

البطولة تضم عمالقة من كافة أنحاء القارة على مستوى المهاجمين، ومواهب تنشط في أكبر الفرق العالمية تجعل مستوى المنافىسة على لقب الهداف يأخذ منحنيات مختلفة.

النسخة الماضية من البطولة فاز فيها فينسنت أبو بكر بلقب الهداف بتسجيله 8 أهداف رغم خروج الكاميرون من نصف النهائي.

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في السطور التالية نستعرض لكم ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2023 والذي نحدثه تباعًا وفق مقتضيات البطولة..

جدول مباريات ومجموعات كأس أمم إفريقيا 2023 حتى النهائي والقنوات الناقلة

ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2023.. هدفان في الافتتاح

افتتح كل من سيكو فوفانا وجيان فيليب كاراسو رصيد البطولة تهديفيًا بهدفين لكوت ديفوار في شباك غينيا بيساو..