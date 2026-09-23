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imago-sport-1066474780.jpgAnadolu Agency
أحمد مجدي
ترجمه

جدول ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 27

كأس الخليج
السعودية
عمان
اليمن
العراق
الإمارات
الكويت
البحرين
قطر

تعرف على جدول ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 27 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية

بطولة كأس الخليج العربي دائمًا ما تجمع الأشقاء الخليجيين حول كرة القدم، تشتعل التنافسية بين هذه المنتخبات وتبقى الأخوة والروح الرياضية.

تتحلى هذه البطولة بقيمة كبيرة في منطقة الخليج العربي، ولذلك فلا يمكن نسيان المتوج بلقب الهداف الذي يكتب اسمه في صفحات التاريخ ويبصم على أهداف أمام منتخبات تتحلى بتنافسية كبيرة.

لذلك فإن بطولة كأس الخليج العربي 27 والتي تستضيفها المملكة العربية السعودية، ينتظر فيها هدافون من العيار الثقيل مع وصول كل منتخب بأسلحته الهجومية القوية.

النسخة السابقة من البطولة والتي توج بها منتخب البحرين، شهدت حصول كل من العماني عصام الصبحي والسعزدي عبدالله الحمدان والبحريني محمد جاسم مرهون على لقب الهداف ولكل منهم 3 أهداف.

نستعرض في هذه السطور جدول ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 27 المقامة في السعودية.

ترتيب هدافي كأس الخليج العربي 27

الترتيباللاعبالمنتخبعدد الأهداف
=1محمد قاسم ماجدالعراق1
=1ناصر الرواحيعمان1
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