جدول ترتيب هدافي كأس العرب 2021
عادت بطولة كأس العرب من جديد بعد غياب استمر 9 سنوات، حيث أقيمت النسخة الأخيرة في السعودية في 2012.
تشارك أفضل المنتخبات العربية في البطولة هذا العام، وتمتلك هذه المنتخبات عدد من أقوى الهدافين في الوطن العربي.
لعل أبرز هؤلاء اللاعبون بغداد بونجاح نجم السد ومنتخب الجزائر، كذلك محمد شرفي نجم منتخب مصر والنادي الأهلي والعديد من النجوم المنتظر تألقهم في البطولة.
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بالتأكيد سنعيش منافسة قوية على لقب هداف كأس العرب 2021 كالتي سنعيشها على اللقب، فمن يحصدهما في النهاية؟
ترتيب هدافي كأس العرب 2021: صراع الصدارة يشتعل في البداية
سجل بغداد بونجاح هدفين من رباعية الجزائر في السودان، ولحق به عبد الإله حفيظي الذي أحرز هدفين في فوز المغرب على فلسطين.
وفي مباراة تونس وموريتانيا، أحرز محمد فراس بالعربي هدفين وسيف الدين الجزيري مثلهما، في مباراة انتهت بفوز نسور قرطاج بخمسة أهدافٍ لهدف.
الترتيب
اللاعب
الأهداف
=1
بغداد بونجاح - الجزائر
2
=1
عبد الإله حفيظي - المغرب
2
=1
فراس بالعربي - تونس
2
=1
سيف الدين الجزيري - تونس
2
=5
جمال بلعمري - الجزائر
1
=5
محمد النهيري - المغرب
1
=5
يوسف المساكني - تونس
1
=5
العربي هلال سوداني - الجزائر
1
=5
بيسام - موريتانيا
1
=5
كايو كانيدو - الإمارات
1
=5
محمد مجدي أفشة - مصر
1
=5
صلاح اليحيائي - عمان
1
=5
علي صالح - الإمارات
1
=5
حسن عبد الكريم - العراق
1
=5
عبد العزيز حاتم - قطر
1
=5
بدر بانون - المغرب
1
=5
ورد السلامة - سوريا
1