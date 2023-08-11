جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024

تعرف على ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2023-2024...

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بدأ الموسم الجديد من الدوري السعودي يوم الجمعة 11 أغسطس 2023، وهو موسم يتوقع متابعو دوري روشن السعودي أن يكون قويًا ومثيرًا يستحق المتابعة في ظل رغبة العديد من الفرق في تحقيق اللقب الغالي؟.

فاز الاتحاد بلقب الدوري في الموسم الماضي، وصعد إلى دوري أبطال آسيا رفقة الاتحاد والنصر، كذلك الفيحاء الذي صعد من بوابة الكأس.

وحسم عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد لقب هداف الدوري الموسم الماضي بعدما سجل 21 هدفًا، وجاء خلفه أندرسون تاليسكا لاعب النصر برصيد 20 هدفًا.

ومن المتوقع أن يشتعل الصراع على لقب الهداف هذا الموسم، في ظل التدعيمات التي قامت بها الفرق، فلن يكون سهلًا التكهن بهداف دوري روشن في ظل وجود العديد من الأسماء اللامعة مثل كريستيانو رونالدو، كريم بنزيما، روبرتو فيرمينو، وغيرهم من النجوم.

وفي هذا التقرير سنتعرف على ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023-2024.

ترتيب هدافي الدوري السعودي 2023-2024: فيرمينو يفتتح الموسم بهاتريك

نجح فيرمينو مهاجم الأهلي في افتتاح أهداف الموسم الجديد من دوري روشن، وسجل هاتريك في شباك الحزم.

الترتيب اللاعب عدد الأهداف 1 روبرتو فيرمينو - الأهلي 3 2 فينيسيوس باربوزا - الحزم 1

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